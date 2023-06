Simone Mendes é ovacionada por multidão no Parque: "a melhor"

Uma das atrações mais esperadas desta sexta-feira, 23, véspera de São João, a cantora Simone Mendes trouxe um repertório completo de sucessos para o Parque de Exposições.

Mas a baiana não cantou sozinha. Ovacionada pelo público, artista contou com a ajuda das "coleguinhas", como ela chama carinhosamente os fãs.

"Obrigado, Salvador,por me proporcionar momentos tão bons. Agora eu vou falar com meu fã clube, "as coleguinhas de Salvador".

O público foi à loucura e respondeu Simone com o coro de "é a melhor gordinha do Brasil!".

Fã-clube da baiana | Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

null Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE