"Sou fã", diz Gustavo Mioto sobre repertório com Calcinha Preta

Noite adentro, mais um artista assumiu a animação do São João no Parque de Exposições, em Salvador, neste sábado, 22. Com um repertório eclético, ousando em outros ritmos, o cantor Gustavo Mioto brincou com o que chamou de "mistura" e se declarou um amante da diversidade musical do Brasil.

“Eu sou suspeito para falar de misturas, porque eu tenho um projeto chamado 'Mistura', onde misturo minhas músicas com músicas do Dorival, Calcinha Preta, Raí, e a gente canta junto essas músicas também nesse projeto. Já gravei com a Anitta, Cláudia Leitte, Livinho, Xandy, Wesley e muita gente de outros gêneros musicais. Sempre fui fã dessa mistura, que acho que enriquece muito. O Brasil é talvez o país mais rico em cultura musical diferente no mundo, e acho tudo de muita qualidade. As diferenças são muito interessantes. Quando misturamos, criamos uma personalidade única. Acho isso sempre muito bacana”, disse o sertanejo.



“A vida imita a arte” é como Mioto descreve seu novo sucesso, a música "Voltando Pra Mim". O cantor também contou sobre a inspiração para a música:

“A vida inspira a gente. ‘A vida imita a arte’. E eu acho que 'Voltando Pra Mim' reflete isso. Todo mundo acaba passando por um ponto em que, quando amamos demais alguém e nos entregamos demais, esquecemos de nos amar. Em relacionamentos, especialmente no mundo de hoje, quando oferecemos carinho demais, a pessoa muitas vezes não valoriza. 'Voltando Pra Mim' é para lembrar que existe uma volta por cima, mesmo que doa um pouco”, explicou o cantor.

No calendário junino, Gustavo Mioto está com a agenda lotada e revelou que fará um turnê por diversas cidades do Nordeste.

“Hoje estamos com uma dobradinha, fazemos Cachoeira e Salvador. Amanhã faço Patos, na Paraíba, depois Petrolina, Maceió e Mossoró. Vamos fazer uma turnê pelo Nordeste nesta segunda metade de junho. Depois, voltamos para o Crato”, completou Mioto.

