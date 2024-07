Tempo em Salvador durante o São João será marcado por sol e chuva

Clima será ameno durante São João - Foto: Reprodução | Freepik

O clima em Salvador durante o São João será de variação de nebulosidade com aberturas de sol, intercaladas com pancadas de chuva em alguns momentos do dia, de acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos do Nascimento.

O período junino é marcado pelo inverno que começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 20 de junho, e termina no dia 22 de setembro. Em Salvador, a temperatura será de amena a quente durante os dias.

Apesar de ser esperado uma menor incidência de chuvas na região, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuvas significativas.