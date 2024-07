Testagens para ISTs em Irecê superam expectativas

- Foto: Ana Beatriz Pires/Saúde GOVBA

Com aproximadamente 74 mil habitantes, Irecê, localizada no centro-norte do estado, é um dos destinos mais procurados por quem não perde a folia junina. Nessa época, a cidade chega a receber 50 mil pessoas de fora. Gente que busca espaço para aproveitar os shows na praça Chico Mendes.

E foi nessa praça que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) instalou o estande de testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O local, estratégico, ajudou a ação a ultrapassar o total de atendimentos do ano passado logo no segundo dia de trabalho.

“No dia 21, batemos a meta de todo o ano passado que foi de 900 exames. Em três dias de testagens já chegamos a 1508 exames. E nossa meta para 2024 é alcançar 3 mil testes", explica a coordenadora do Núcleo Regional de Saúde Centro-Norte, Maria Lúcia Albuquerque.

A adesão à ação da Sesab é tão grande que todos os dias, desde o dia 20, tem ultrapassado o horário de funcionamento que vai de 14h às 2h da madrugada. " Vai chegando gente para testar e ficamos sem ter como dizer não, afinal saúde é prioridade", completou a coordenadora.

Em Irecê, 16 profissionais de saúde trabalham na abordagem de pessoas, coleta de material para exames, distribuição de preservativos e aconselhamento para tratamento e prevenção. A novidade deste ano é o trabalho de Ouvidoria, implementado pela Sesab para avaliar a ação nos postos com pesquisa de satisfação.

“Os usuários estão impressionados com o atendimento, pede que a ação se repita mais vezes e ainda dá sugestões para ampliação dos espaços. Aqui a satisfação é plena", avaliam Simone Porto e Betânia Rocha, profissionais na Ouvidoria e se deslocaram de Salvador para realizar esse trabalho.

Segundo Tarcísio Oliveira, secretário de Saúde de Irecê, esta é uma ação importante de serviço público gratuito porque consegue ter um alcance maior. “O município oferece os mesmos serviços de testagens para ISTs o ano inteiro mas tem pouca adesão. No estande da Sesab é possível alcançar um público que normalmente não é o público que procura as Unidades Básicas de Saúde".