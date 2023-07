“Todo mundo podendo trabalhar”, destaca cantor da Filomena Bagaceira

A banda Filomena Bagaceira chegou marcando presença no primeiro dia da segunda parte do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador. Os vocalistas Mammá de Souza e Victoria Chaves surgiram combinados com um look all-black e, apostando em um visual mais ousado, a cantora apostou em uma roupa representativa de mulher gato para a apresentação da noite.

Em entrevista coletiva, a dupla comentou sobre as comemorações do São João e os resultados dos festejos durante esse período. Mammá celebrou que o momento foi de trabalho para muitas pessoas.

“Que coisa boa, está todo mundo podendo trabalhar. Todo mundo fazendo o que ama, sabe? E isso do São João em Salvador, a gente estava conversando até ontem lá no camarim, com o prefeito da cidade que a gente estava. Conversando sobre esse fato que muita gente não quis ir para o interior por causa de toda essa essa estrutura aqui e Pelourinho. Um monte de lugar em Salvador e com grandes atrações e atrações de qualidade, sabe? Assim a gente fica feliz demais e fazendo parte, então, nosso senhora…”, destaca.

null Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Animados e sintonizados, a dupla também mandou um alô para o Portal A Tarde. Assista ao vídeo abaixo.