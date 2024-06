Toquedez é ‘queridinho’ da vez das festas juninas da Bahia | A TARDE

A cada ano, um novo artista se torna o “queridinho” das prefeituras nas festas juninas da Bahia. O de 2024 é o cantor de arrocha Milsinho Toquedez, que foi contratado, até o fechamento da coluna ontem, por 26 municípios, a exemplo de Castro Alves, Cruz das Almas, Dias D’ Ávila, Jacobina, Nova Fátima e Serrinha. Os dados são do Painel de Transparência dos Festejos Juninos da Bahia, realizado pelo Ministério Público da Bahia (MP–BA) em parceria com outros órgãos fiscalizadores do estado.

Para ter o artista dono de músicas como “Só Sei Ser Fiel” e “Dengosa”, as prefeituras estão desembolsando de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Em 2023, o cantor, que é de Serrinha, só animou a festa em 12 cidades, dando um salto em 2024. Ele passou, em número de apresentações nesta temporada, a “grande estrela” da festividade do ano passado, o também cantor de arrocha Nadson O Ferinha, que se apresentou em 27 cidades, com o cachê que chegou a R$ 180 mil. Este ano, ele só estará presente em 12 municípios, como Camaçari, Vitória da Conquista e Itaberaba, mas com um cachê entre R$ 240 mil a 320 mil.

Os demais artistas que também despontam como os “queridinhos” são Tayrone, com 23 contratos, Devinho Noves (21), Calcinha Preta, Heitor Costa e Iguinho e Lulinha (com 18 cada), seguidos por Matriz com Leite (16) e Pablo, Solange e Tarcísio do Acordeon (com 14 cada) e Flávio José (13).

Maiores cachês dos shows no interior

Apesar dos “queridinhos” fazerem muitos shows, os maiores cachês estão nas mãos dos cantores Wesley Safadão, que fará cinco shows com valores variando de R$ 900 mil a R$ 1 milhão, e Natan. Este último, receberá R$ 700 mil por cada uma das quatro apresentações nas cidades baianas.

Cachoeira realiza eventos para os três santos

A festança para celebrar os santos juninos segue a todo vapor em Cachoeira. Até o dia 13, ocorrerão as homenagens a Santo Antônio em Tibiri, Capoeiruçu e Belém. De 22 a 25/6, será a vez do São João, com shows no Palco Licor. Entre as atrações estão Thiago Aquino, Lucy Alves e Matheus e Kauan. A festa continuará nos dias 29 e 30/6 e 1º/7, com a festa de São Pedro do Iguape.

Cantora potiguar estreia no São João baiano

Iranilda Albuquerque, conhecida como a Deusa Nordestina do Forró, fará a estreia nos eventos juninos da Bahia. E ela não esconde a animação, mesmo com 35 anos de carreira e passagem, inclusive, por Portugal. “Estou muito feliz em poder participar do São João da Bahia pela 1ª vez, levando a minha cultura e o que represento como mulher forrozeira nordestina”, afirma a potiguar, que se apresentará de 22 a 25/6, em cidades como Rio Real e Itapicuru.

