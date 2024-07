Três apostas faturam Quina de São João e dividem R$ 229,9 mi; confira

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não é acumulada - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado, 22, o sorteio do concurso 6462 da Quina de São João 2024, com prêmio de R$ 229.916.465,19, considerado o maior da história. As três apostas vencedoras e que irão dividir a bolada são das cidades de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP).

Os números sorteados foram 21 - 38 - 60 - 64 - 70. Duas das apostas vencedoras foram através de bolões com 10 cotas cada: a de Gouveia (MG) e a de São José do Rio Preto (SP). Já a aposta ganhadora de Viamao (RS) realizou um jogo simples e outro de teimosinha, que foi feita pelo apostador através do concurso anterior.

Vale salientar que por ser um concurso especial, igualmente a Mega Sena da Virada, o prêmio da Quina de São João não é acumulada.