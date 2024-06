Trio Nordestino mantém tradição há 66 anos

Nova geração do Trio Nordestino leva forró para o Brasil e o mundo - Foto: Divulgação

São 66 anos de história, desde que foi criado, em 1958. O Trio Nordestino, originalmente formado por Lindu, Coroné e Cobrinha, mantém a tradição de levar o autêntico forró para o Brasil e o mundo. Atualmente, o grupo é formado por Luiz Mário (filho de Lindu), Jonas Santana e Tom Silva, que cumprem uma agenda intensa neste período junino.

A série 'De carona no São João' traz um pouco da rotina do Trio Nordestino nesta segunda-feira, 17. Até sexta-feira, 21, você pode conferir curiosidades e detalhes sobre a relação de artistas baianos e nordestinos com os festejos juninos. As reportagens da série são veiculadas nos programas Isso é Bahia (7h às 9h) e A TARDE FM (17h às 19h), além do site e Spotify da A TARDE FM. Ouça: