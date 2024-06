Turistas são recebidos com arraiá junino no aeroporto

Trio de forró, dançarinos e licores mudaram a rotina do terminal - Foto: Divulgação | GOVBA

O setor de desembarque do aeroporto de Salvador ganhou um mini arraiá junino, nesta sexta-feira, 14, para deixar os visitantes no clima do São João da Bahia. Trio de forró pé de serra, dançarinos e uma exposição de licores, a bebida típica da festa, mudaram a rotina do terminal, com o receptivo oferecido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). No posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), foram distribuídos chapéus de palha e doces da culinária nordestina.

Na Expo Licor, que segue neste sábado, 15, e domingo, 16, os turistas que desembarcam podem experimentar a bebida artesanal. São dez marcas produzidas, principalmente, em municípios do Recôncavo baiano, com sabores que vão dos tradicionais a misturas exóticas, como frutas vermelhas com pimenta e limão; e maracujá com chocolate.

“Temos o maior São João do Brasil e nos preparamos para receber com muita alegria todos que escolheram a Bahia. Nossa expectativa é que, nesse período, 1,7 milhão de visitantes circulem pelo estado, onde existe festa em praticamente todos os 417 municípios”, explicou a assessora técnica da Setur-BA, Patrícia Seabra.

O receptivo junino da Setur-BA estará de volta nos dias 20, 21 e 22 de junho, no aeroporto e na rodoviária.