Vai curtir? Veja as atrações do São João desta sexta-feira em Salvador

Ana Castela é uma das atrações mais esperadas desta sexta-feira

Olha a festa… é verdade! Quem curtiu o primeiro final de semana de shows do São João da Bahia 2024, em Salvador, pode recarregar as energias, porque a festa não para na capital.

Os festejos juninos retornam nesta sexta-feira, 21, no Parque de Exposições e no Pelourinho, com atrações para todos os gostos, que não vão deixar ninguém ficar nem um minutinho parado.

Só nesta sexta, 15 atrações passarão pelos circuitos de Sanju, se dividindo entre Palco Principal e Pranchão, no Parque, e o Largo do Pelourinho.



Já separa o lookinho e a bota pra arrastar pé até umas horas, pois o Grupo A TARDE separou a programação completa pra quem vai curtir mais um dos 12 dias do São João da Bahia.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Só quem é boiadeira levanta a mão! Ana Castela é uma das atrações mais esperadas nesta sexta, 21, no Parque de Exposições. O forró também vai ‘comer no centro’ com Limão com Mel e o Pranchão não vai ficar parado.

Quem for curtir o sanju no Parque, além de se divertir muito, pode levar 1 kg de alimento não perecível para ajudar com a campanha Bahia Sem Fome.

Palco Principal:

Filomena Bagaceira

Marcynho Sensação

Ana Castela

Clayton & Romário

Bruno Rosa

Limão com Mel

Pranchão:

Berguinho

Dois Amores

Vitinho

TK Rei do Bar

PELOURINHO

No Centro não podia ser diferente… muita cultura e tradição vão embalar o Pelourinho nesta sexta, 21. Olha só quem vai garantir o ‘forrozin’ pra dançar com toda a família nos 6 palcos:

Largo do Pelourinho

17h – Virgílio

18h – Xangai

20h – Júlio César

21h – Catuaba Com Amendoim

23h – Jorge Zárath

00h30 – Gerônimo

Praça Tereza Batista

17h – Larissa Marques

18h – Forró do Tico

19h – Dan Valente

20h – Péricles & Leonardo

21h – Pra Casar

22h – Gui Rodrigues

23h – Rode Torres

00h – Guto Cabaré

01h – Pirilampo

Sala de Reboco

17h – John Robert

18h – Forró Xelengo

19h – Viny Brasil

20h – Danilo Sori

21h – Trio Anarriê

22h – Paroano Sai Milhó

23h – Xote de Anjo

00h – Lila Sales

01h – Rafa Lemos

Coreto Terreiro de Jesus

17h – Binbinho

18h – Juan e Ravena

19h – Alane

21h – Zé de Tonha

22h – Reynaldo Barbosa

00h – Pincel

01h – Renatinho

Pedro Archanjo

17h – Santé

18h – Paulinha Forrozeira

19h – Jefinho Love Light

20h – Iago e Gilberto

21h – Filomena Bagaceira

22h – Forró Sobe Poeira

23h – Tay Agazzi

00h Forró Calango Aceso

01h Mulheres perdidas

Quincas Berro D’Água

17h – Baby Som

18h – Davi Lucca

19h – Cangaia de Jegue

20h – Zé Onório

21h – Gisele Café

22h – Luana Matos

23h – Forró do Zé

00h – Clayton e Romário

01h – Marcia Castro

