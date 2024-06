Val Macambira traz show "Caminho da Roça" para o São João

Val Macambira, músico, compositor e cantor, com mais de 600 músicas gravadas - Foto: Divulgação

A segunda-feira, 24, dia de São João, será marcada pelo show "Caminho da Roça", do forrozeiro Val Macambira. A apresentação acontece no Pelourinho, a partir das 20h, no palco principal, em frente a Casa de Jorge Amado.

Depois das festas juninas, o artista já está de malas prontas para sua turnê na Europa, em cinco países: Itália, França, Suíça, Alemanha e Espanha. Depois, volta ao Brasil no final de agosto e percorre 10 municípios da Bahia com o Projeto Reflorestar com Música, no Vale do Jequiriçá.

Val Macambira, músico, compositor e cantor, com mais de 600 músicas gravadas, começou sua carreira artística desde a adolescência e logo foi para o Rio de Janeiro, onde passou alguns anos divulgando seu trabalho em casas noturnas, teatros e festivais. Ainda no Rio conheceu vários músicos como Xangai, Elomar, Luiz Caldas, Lenine, Marinês e Sua Gente, Jorge de Altinho e Augusto Jatobá. Daí em diante, tornou-se presença constante no Carnaval da Bahia e no Forró do Brasil.