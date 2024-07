Veja como foi o primeiro dia de São João no Parque de Exposições

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Entre todas as profusões de características que exalam a energia de Salvador, uma delas é a música, e no São João, não seria diferente. O primeiro dia de uma das festas mais aguardadas do ano, foi marcado pelo forró e sertanejo com uma mistura de pop no Parque de Exposições.

Para agradar a todos os públicos, desde crianças a adolescentes, ritmos do forró com remix de músicas internacionais, funk, pagodão baiano, entre outros gêneros marcaram a passagem dos artistas no evento.

Marcaram presença no palco a banda Filomena Bagaceira, Marcynho Sensação com remix em eletrônico e hits do pagodão baiano, conhecidos em Salvador. Também animou o público, de criança a adultos, a cantora Ana Castela. Além da dupla Clayton e Romário, Bruno Rosa e Limão com Mel, banda clássica no São João da Bahia. Confira: