Vídeo: Dorgival Dantas anima Parque lotado

O "Rei do Xote", Dorgival Dantas encontrou um Parque de Exposição lotado, na noite desta quinta-feira, 21, primeiro dia de festa no local. O cantor tocou um repertório recheado de sucessos autorais e iniciou a noite com a música "Destá".

Dorgival, que é natural de Olho d'Água do Borges (RN), costuma fazer sucesso por onde passa. O artista já teve sucessos cantados por Aviões do Forró, Calcinha Preta, Jorge e Mateus, Michel Teló, Alexandre Pires, César Menotti e Fabiano e muitos outros.

A noite de quinta-feira no Parque ainda contará com grandes atrações como Wesley Safadão e Xand Avião.

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE