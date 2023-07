Vídeo: Léo Santana faz desafio do ‘Posturado e Calmo’ no Parque

Em um dos momentos mais aguardados da noite deste sábado, 1, no Parque de Exposições, em Salvador, a galera foi ao delírio quando o cantor Léo Santana anunciou o desafio ‘Posturado e Calmo’. Gritos estéricos dos fãs para subir ao palco e "mostrar para que veio".

O gigante escolheu quatro pessoas do público para do desafio de acertar a letra da canção, que viralizou na internet, 'sem travar a língua'. [veja o vídeo] "O engraçado é o trava-língua. Está ficando muito sério isso, as pessoas estão ensaiando em casa, estão esperando esse momento do show para serem chamadas e o engraçado é quando trava a língua literalmente, que é o que dá de fato o resultado das redes sociais".

O artista baiano ainda revelou que não costuma chamar fã, de fã clube oficial para participar do desafio "porque é uma covardia", segundo ele.

null Leo Moreira

Durante a coletiva, antes de se apresentar para mais de 120 mil pessoas que lotaram o evento, Léo Santana ainda confessou que memorizar a canção composta por ele em parceria com Danilo Cowboy, Eric Santos e Uedson Péricles, também era um desafio. "Travei a língua para memorizar".