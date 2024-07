Vila de Caraíva prepara 4 dias de festa para celebrar o São João

- Foto: Divulgação

A Vila de Caraíva se prepara para celebrar o São João com quatro dias de festa, de 21 a 24 de junho. O evento promete ser uma celebração vibrante de tradições juninas. O vilarejo histórico, conhecido como o mais antigo do Brasil, será adornado por cores, sabores e danças típicas.

A programação inclui quadrilhas juninas, comidas tradicionais, bebidas quentes e música, com estilos que variam do forró tradicional ao bregão, além de sets dos DJs locais.

A festa terá início com atividades dedicadas às crianças das escolas locais, como barracas de pipoca, algodão doce e brincadeiras típicas, no dia 21 de junho.

No dia 23 de junho, a festa começa com a derrubada do Mastro de São Sebastião, seguida pela confecção da fogueira de São João, uma tradição cuidadosamente planejada pela comunidade de Caraíva.

A festividade simboliza o encerramento de um ciclo das celebrações tradicionais do vilarejo.

A presença da comunidade indígena também será marcante, com a participação dos Marujos Pataxó, sambadores e sambadeiras da Aldeia-mãe de Barra Velha, além de uma cerimônia Awê, com cantos e ritos indígenas do povo Pataxó, durante a abertura da noite do dia 22 de junho.