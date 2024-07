Zé Vaqueiro e mais: veja as atrações do Parque nesta segunda

Zé Vaqueiro é um dos destaques da programação - Foto: Divulgação

A festa no Parque de Exposições está quase perto de terminar. Nesta segunda-feira, 24, quando é celebrado o São João, o destaque é para nomes do forró e sertanejo como Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. O São João da Bahia, organizado pelo Governo do Estado, começou na última quinta-feira, dia 13 de junho e segue até o dia 2 de julho (terça).

Ao todo serão 12 dias de evento, com mais de 100 atrações, divididas entre o palco principal, pranchão e coreto, novidades de 2024.

Nesta segunda, passam pelo Parque:

Palco principal

Japinha Conde

Murilo Huff

Lauana Prado

Zé Vaqueiro

Dorgival Dantas

Thiago Aquino

Pranchão e Coreto

Além do palco, quem for ao local também encontra atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, e também em um Coreto, para fortalecer a tradição junina.

No pranchão, estarão Forró Saborear, Sâmya Maia, Eline Martins e Dan Ventura. Já no Coreto, se apresentam Chavan el Gringo, Willian Oliver, Zé de Tonha, Liziane Príncipe, Banda Imortal, Fábio Aquino e Alex Sandre.