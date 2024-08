Sargento apontado como cobrador de propina a mototaxistas é afastado

- Foto: Ilustrativa/Rafael Martins/Gov-BA//Ilustrativa/Bruno Concha/Secom

A suposta cobrança de propina por parte de policiais militares tirou a paz de mototaxistas no Subúrbio Ferroviário, em Salvador. Com revelações que vieram à tona nesta semana, a Polícia Militar decidiu pelo afastamento do agente. Ele pertence à 18ª Companhia Independente.

O Portal MASSA! tomou conhecimento de que o militar teria histórico irregular dentro do trabalho. Em contrapartida, a instituição não deu maiores detalhes sobre a decisão, mas confirmou o afastamento.

A princípio, os profissionais relataram que o valor de R$ 100 era cobrado semanalmente. Um deles, identificado como Luís Daniel, enfatizou que foi agredido depois de deixar uma praça conhecida na região como ‘Gavião’, e teve a casa invadida.

Companhia na mira

De modo geral, a investigação envolve outros agentes da 18ª CIPM/Periperi. Além do sargento, outros policiais teriam perseguido a vítima, disparado três vezes contra ele, e ameaçado a família do rapaz.