Sargento que agrediu mulher em bar está proibido de usar arma e farda | A TARDE

O sargento da Polícia Militar da Bahia (PMBA), Denilson Barbosa Santos, acusado de agredir fisicamente uma mulher em um bar em Camamu, no Sul da Bahia, está proibido de usar a farda e a arma até a conclusão da investigação da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia sobre o fato.

Segundo informações do Portal do Casé, o sargento é lotado na 33ª Companhia Independente (CIPM/Valença). Em fevereiro deste ano, um vídeo em que mostra o sargento agredindo uma mulher em um bar no povoado de Travessão, em Camamu, viralizou nas redes sociais. Após o tapa desferido por Denilson Barbosa, a mulher arremessa uma garrafa na cabeça do sargento, que fica ferido.

Logo após o fato, a mulher aparece em um vídeo com o rosto cheio de hematomas. “Eu agradeço a todos que se preocuparam comigo, mas graças a Deus estou bem, estou em casa”, disse ela.

Ainda conforme o Portal, a decisão de proibir o uso de armas e farda foi assinada pelo comandante-geral da corporação, coronel Paulo Coutinho. O fato está sendo apurado por três oficiais da Corregedoria.