Corregedoria vai apurar conduta de PM flagrado agredindo mulher em bar | A TARDE

A Corregedoria da Polícia Militar da Bahia vai investigar a conduta do policial da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que foi flagrado agredindo uma mulher e atirando para cima na frente de um bar no município de Camamu. A abertura do procedimento foi determinada pelo Comando-Geral nesta quarta-feira, 29, após um vídeo do caso viralizar nas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que "lamenta o ocorrido e reitera que abomina qualquer tipo de excesso cometido por integrantes da corporação no exercício das suas atividades, ressaltando que esse tipo de comportamento, contrário aos ditames legais e disciplinares, diverge dos ensinamentos e doutrina institucionais".

Reprodução | Redes Sociais

O caso

O vídeo que circula nas redes sociais mostram todo o caso. Informações preliminares apontam que a situação teria se inicado após o policial ser questionado por estar bebendo enquanto estava no meio do expediente. Além de estar fardado, uma viatura da PM está parada em frente ao estabelecimento.

Em um segundo momento, ele se aproxima da mulher e desfere um tapa. No revide, ela arremessa uma garrafa de cerveja, que acerta a cabeça do agente. Nas imagens, é possível ver o policial sangrando.

Na sequência, o PM deixa o estabelecimento comercial com a arma em punho, chama um colega e ainda efetua um disparo para cima.