SDE entrega restauração do mural Flor de Paraíso, do artista Juarez | A TARDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) entregou a restauração do mural Flor de Pedras, do artista baiano Juarez Paraíso, no Museu Geológico da Bahia (MGB), em Salvador. A ação de valorização da cultura do conhecimento gerado no estado foi realizada nesta quinta-feira, 23.

Criada em 1998, a obra aproxima a ciência da arte, representando, por meio de suas pétalas, diferentes recursos minerais encontrados no estado. Na oportunidade, o secretário Angelo Almeida concedeu ao artista uma placa em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento artístico e cultural da Bahia.

“No mês de maio, firmamos o compromisso de restaurar esse mural que é uma marca registrada do Museu Geológico, como um reconhecimento ao imortal da Academia de Letras da Bahia, Juarez Paraíso, e ao seu legado para a cultura e as artes no estado e no país. Seis meses depois, estamos cumprindo esse compromisso e concedendo essa homenagem a esse importante artista baiano”, disse Angelo Almeida.

O gestor também destacou a importância do fomento à arte e necessidade de preservação do acervo artístico da Bahia. “Esse é o momento de construção de políticas públicas para artistas como Juarez Paraíso. É o momento de salvaguardamos esse tesouro cultural que reflete nossa história e identidade, preservar e honrar a essência da nossa arte, resguardando a memória do nosso povo e suas expressões”, finalizou.

Juarez Paraíso ressaltou a importância da revitalização. “Essa restauração tem um significado muito especial para mim e é um símbolo, uma referência expressiva, porque reflete o interesse do Governo da Bahia, através do secretário Angelo Almeida, e a sua sensibilidade voltada para a preservação dessa obra. Acredito que essa restauração vai ser um exemplo, primeiro porque ela foi muito bem executada por um dos maiores restauradores do Brasil, o Dirson Argolo, segundo porque está localizada no Museu Geológico, um recanto muito importante para a Bahia, para Salvador”, disse.

A entrega fez parte da programação do 1º Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), realizado entre esta quinta-feira, 23, e sábado, 25, nos museus do Corredor da Vitória, em Salvador, entre eles o MGB.