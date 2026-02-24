SDE, FIEB e Coelba firmam pacto para garantir energia a novos negócios

- Foto: Eduardo Andrade/Ascom SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), a Neoenergia Coelba e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) assinaram um acordo de cooperação técnica, na terça-feira, 24, para fortalecer e impulsionar a capacidade produtiva do estado.

O objetivo da parceria, que vem sendo alinhada desde o ano passado, é garantir segurança energética tanto para novos empreendimentos quanto para aqueles que manifestarem interesse em ampliar suas atividades produtivas no território baiano.

Por meio do acordo, a SDE vai fornecer à Neoenergia Coelba e à FIEB informações sobre as demandas de energia elétrica das empresas que firmarem protocolos de intenções ou demonstrarem interesse em ampliar seus projetos no estado.

Fornecimento adequado de energia

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, esse acordo representa um avanço importante na forma como o Estado da Bahia se antecipa às necessidades de quem investe e gera emprego e renda.

“Ao integrar a atuação da SDE, da FIEB e da Neoenergia Coelba, garantimos mais planejamento, previsibilidade e segurança para os empreendimentos que chegam ou ampliam suas atividades em nosso estado. Energia é infraestrutura estratégica, e tratá-la de forma articulada significa fortalecer a competitividade da indústria baiana. Com essa medida, estamos seguindo a orientação fundamental do governador Jerônimo Rodrigues de criar um ambiente favorável, interiorizar cada vez mais os investimentos e levar desenvolvimento, geração de emprego e renda para todas as regiões da Bahia”, afirmou.

| Foto: Eduardo Andrade/Ascom SDE

"Com um planejamento antecipado, otimizamos o atendimento às demandas empresariais e oferecemos previsibilidade ao setor produtivo baiano. Nossa missão é garantir que a infraestrutura elétrica seja um motor para o desenvolvimento econômico da Bahia, com um serviço elétrico seguro e de qualidade, tornando o estado ainda mais atrativo para novos investimentos", afirma o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.

Competitividade da indústria baiana

Segundo o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, “O fornecimento de energia elétrica com qualidade é crucial para o pleno funcionamento e para a competitividade da indústria baiana — uma demanda permanente e prioritária do setor produtivo. Acompanhar os investimentos necessários para os novos empreendimentos é um caminho para garantir um fornecimento de qualidade e com a confiabilidade necessária para a produtividade das empresas. Isso reforça o papel da FIEB como articuladora e mediadora das demandas das empresas, buscando soluções estruturantes e sustentáveis para o desenvolvimento da indústria no estado.”

Suporte ao crescimento da economia baiana

A Neoenergia Coelba está investindo R$ 13,3 bilhões na infraestrutura energética baiana no quadriênio de 2024 a 2027, beneficiando todos os setores da economia do estado. Somente em 2024 e 2025 foram investidos R$ 6,9 bilhões.

Como parte desse compromisso, a companhia assinou, no ano passado, um acordo de cooperação técnica com a FIEB para impulsionar os distritos industriais baianos. A parceria ampliou a troca de informações entre a Neoenergia Coelba e a federação, permitindo que os investimentos da companhia sejam direcionados de forma mais precisa às necessidades das indústrias.

Líder do setor elétrico do país

Parte do grupo espanhol Iberdrola, a empresa atua no Brasil desde 1997, sendo atualmente uma das líderes do setor elétrico do país. Presente em 18 estados e no Distrito Federal, seus negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. As suas distribuidoras, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) atendem a cerca de 17 milhões de clientes, o equivalente a uma população de quase 40 milhões de pessoas.

A Neoenergia possui 4,2 GW de capacidade instalada em geração, sendo 87% de energia renovável. Em transmissão, são 5,7 mil km de linhas em operação e 2,6 mil km em construção. Por meio do Instituto Neoenergia, fomenta ações socioambientais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua, sobretudo, pessoas mais vulneráveis, visando sempre pelo desenvolvimento sustentável.

Como parte do compromisso para ampliar a participação da mulher na sociedade, a Neoenergia patrocina o Comitê Olímpico do Brasil (COB), beneficiando principalmente aquelas que representam o Time Brasil. Desde janeiro de 2021, integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – que reúne companhias que possuem as melhores práticas de governança e sustentabilidade corporativa.