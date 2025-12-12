Seagri e Casa Nova firmam acordo para construção do Centro de Comercialização de Animais

- Foto: Divulgação

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) e a Prefeitura de Casa Nova firmaram, nesta sexta-feira, 12, o protocolo de intenções para a construção de um Centro de Comercialização de Animais no município. O investimento tem o inuito de estruturar a comercialização no município, que possui o maior rebanho de caprinos e ovinos da Bahia e um dos mais expressivos do Nordeste. O ato de assinatura contou com as presenças do secretário da Seagri, Pablo Barrozo, do prefeito Anísio Viana, vereadores e lideranças locais.

"Casa Nova merece um centro de comercialização que respeite a saúde dos animais, ofereça os cuidados necessários e permita que produtores comercializem seus rebanhos da melhor maneira possível", afirmou Pablo Barrozo durante o ato de assinatura. O gestor destacou que essa iniciativa atende a um sonho antigo dos produtores e valoriza a cultura e a vocação econômica do povo casanovense.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o prefeito, o novo centro beneficiará tanto pequenos quanto grandes produtores, além de compradores que visitam o município. "Com fé em Deus, o projeto sairá do papel no próximo ano, consolidando a parceria firmada através deste protocolo de intenções e transformando Casa Nova na cidade que seus habitantes merecem", declarou Viana.

Fortalecimento do campo

O protocolo assinado estabelece compromissos entre Estado e município voltados ao fomento da economia rural, geração de emprego e renda, melhoria das condições sanitárias, incentivo à regularização da produção, fortalecimento do associativismo e cooperativismo, planejamento do escoamento da produção e incremento da arrecadação municipal.

Pela Seagri, ficou estabelecido o repasse dos recursos financeiros, além da análise e emissão de pareceres técnicos sobre as prestações de contas e o acompanhamento e fiscalização da execução do projeto. Já o município de Casa Nova se comprometeu a executar o objeto do convênio conforme o plano de trabalho, dar utilidade pública ao equipamento, além de cumprir normas federais, estaduais e municipais.

Estima-se que mais de 300 famílias de agricultores e pecuaristas familiares serão beneficiadas. O centro atuará na organização, estruturação e fomento das atividades de compra, venda e exposição de animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos e outros animais de interesse agropecuário, com foco na comercialização segura e regularizada.

Situada no Norte baiano, Casa Nova tem cerca de 72 mil habitantes e é um dos maiores produtores de caprinos e ovinos do Brasil, com quase 1,5 milhões de cabeças no total. Apesar desse potencial produtivo, a comercialização ainda ocorre de forma dispersa e falta de infraestrutura adequada. O novo centro pretende eliminar atravessadores e proporcionar um local adequado para que produtores rurais realizem negócios de compra e venda.