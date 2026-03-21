Sebrae Bahia lamenta morte de Carlos de Souza Andrade

Ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade - Foto: Divulgação

O Sebrae Bahia se manifestou sobre o falecimento de Carlos de Souza Andrade, figura central do setor produtivo baiano e ex-presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da organização.

Eleito para o colegiado em 2018, Carlos Andrade liderou o Sebrae no período de 2019 a 2022, intervalo marcado por transformações estruturais e pelo enfrentamento direto aos impactos econômicos da pandemia da Covid-19.

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Durante sua gestão à frente do CDE, Carlos Andrade também exerceu a presidência da Fecomércio-BA (Sistema Comércio Bahia). De acordo com a nota, a atuação dele foi pautada por uma visão estratégica na defesa dos interesses do empresariado, com foco constante no fortalecimento das micro e pequenas empresas e na articulação institucional entre os setores público e privado.

Liderança em tempos de crise

O diretor superintendente do Sebrae/BA, Jorge Khoury, destacou que a trajetória de Carlos Andrade foi definida pela sensibilidade e pela capacidade de diálogo. Khoury relembrou o papel decisivo do líder durante os anos de crise sanitária, quando o apoio aos pequenos negócios tornou-se uma questão de sobrevivência econômica para milhares de famílias.

“Gestor, líder e representante do nosso setor produtivo, Carlos Andrade sempre demonstrou sensibilidade para com as questões humanas. Ele presidiu o Sebrae nos tempos desafiadores da pandemia, olhando com muita atenção para as necessidades do empresariado e do corpo funcional do Sebrae em meio àquele momento de emergência”, afirmou Jorge Khoury.

Para a diretoria do Sebrae, a contribuição de Carlos Andrade deixa uma marca na história da instituição e do estado. Seu modelo de gestão, focado na formação de parcerias e na escuta ativa das demandas sociais e econômicas, seguirá como um guia para as futuras lideranças.