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LUTO

Morre Carlos de Souza Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

Causa da morte não foi informada

Redação

Por Redação

20/03/2026 - 21:12 h | Atualizada em 20/03/2026 - 22:49

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Ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade
Ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade -

O ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade, morreu nesta sexta-feira, 20. A causa do falecimento ainda não foi informada.

O empresário eleito presidente da Fecomércio-BA por unanimidade em 2014 e reeleito em 2018, liderando a entidade até 2022. Ele também fundou a rede de manipulação A Fórmula.

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Ele marcou sua gestão pela expansão das ações do Sesc e do Senac para o interior do estado, além de atuar no fortalecimento da representatividade do setor produtivo, na defesa dos interesses do comércio e no incentivo a iniciativas voltadas à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico da Bahia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

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Tags:

Carlos de Souza Andrade Desenvolvimento Econômico FECOMÉRCIO BAHIA liderança empresarial Senac sesc

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