Morre Carlos de Souza Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

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Ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade - Foto: Divulgação

O ex-presidente da Fecomércio Bahia, Carlos de Souza Andrade, morreu nesta sexta-feira, 20. A causa do falecimento ainda não foi informada.

O empresário eleito presidente da Fecomércio-BA por unanimidade em 2014 e reeleito em 2018, liderando a entidade até 2022. Ele também fundou a rede de manipulação A Fórmula.

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Ele marcou sua gestão pela expansão das ações do Sesc e do Senac para o interior do estado, além de atuar no fortalecimento da representatividade do setor produtivo, na defesa dos interesses do comércio e no incentivo a iniciativas voltadas à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico da Bahia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.