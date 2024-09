Sebrae reúne comunicadores e realiza a 11ª Premiação de Jornalismo

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em sua primeira edição, o Encontro Baiano de Comunicadores foi um sucesso. O evento foi realizado em conjunto com a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na noite desta terça-feira, 10, na sede do Sebrae, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

Para realizar o evento, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) passou um ano visitando profissionais de comunicação e promovendo eventos de integração e capacitação, a fim de discutir temas que dialogam entre o ramo empresarial e o jornalismo.

Ao Portal A TARDE, o diretor superintendente do Sebrae, Jorge Khoury, explicou que o encontro surgiu para consolidar a escuta com os profissionais da área e reconhecer a contribuição que a imprensa e os comunicadores dão para as demandas dos micro e pequenos negócios. Segundo Jorge Khoury, os comunicadores também são agentes de transformação social.

“O Sebrae tem um trabalho muito grande voltado para atender as micro e pequenas empresas. É evidente que, por mais esforços que nós façamos, nós não conseguimos, isoladamente, atingir a todo esse contingente de pequenos e microempresários sem uma parceria com a imprensa. Poder contar com todos aqueles que fazem a mídia em nosso estado é fundamental para que a gente possa avançar e poder, evidentemente, chegar mais junto das micro e pequenas empresas”, disse.

Diretor superintendente do Sebrae, Jorge Khoury | Foto: Bernardo Rêgo / Ag. A TARDE

Ainda de acordo com o Khoury, o 1° Encontro Baiano de Comunicadores é uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho da imprensa, tanto no que se refere a ser ponte das ações para os micro e pequenos empresários, como também por ser o agente direto de toda e qualquer informação.



“Essa premiação é um agradecimento e um reconhecimento do esforço que os meios de comunicação do nosso estado fazem para, juntamente conosco, atingir esse universo empresarial na Bahia. Através dos meios de comunicação, o nosso público alvo consegue ter acesso ao nosso trabalho e, consequentemente, aos benefícios que podem ter”.

O evento contou com o painel “A imprensa e o jornalismo a serviço do desenvolvimento da Bahia”, e teve como como convidados o head de conteúdo digital do Grupo A Tarde, Rafael Sena; a diretora de Jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti; o jornalista fundador do Bahia Econômica, Armando Avena; e o diretor-presidente da Tribuna da Bahia, Walter Pinheiro.

Para o head de conteúdo digital do Grupo A Tarde, os grandes veículos de comunicação têm papel fundamental de fazer disponibilizar as ferramentas para que haja a regulação entre os poderes públicos e privados em prol da sociedade, viabilizando uma construção social.

Head de conteúdo digital do grupo A Tarde, Rafael Sena | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“O Grupo A Tarde tem 111 anos, então carrega uma credibilidade, uma relevância do tamanho da sua história. E, por conta disso, tem esse olhar para a sociedade enquanto veículo, enquanto mecanismo de desenvolvimento. Fazer a regulação do poder público e privado em prol da sociedade, é um dos papeis fundamentais do grupo e das suas mídias: Portal A Tarde, Jornal A Tarde, Jornal Massa!, Portal Massa!, e todas as unidades de negócios que produzem conteúdo no Grupo A Tarde. Assim como nós, é fundamental que outros meios de comunicação também sigam esse viés, mergulhando em pautas sociais, pautas que ajudem o desenvolvimento da Bahia, do Nordeste e do Brasil, pois temos, sim, esse poder", sinalizou.

O presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Ernesto Marques, e apresentador do programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, salientou que o prêmio Sebrae é um patrimônio de credibilidade que segue evoluindo ao acompanhar as transformações do setor de comunicação.

Ainda de acordo com Marques, o atual momento do jornalismo gera um desafio ainda maior para o jornalistas, porém destacou que esse é o momento do profissional mostrar a sua credibilidade e continuar a produzir um conteúdo de qualidade.

Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ)

Na mesma noite, durante o evento, o Sebrae divulgou o 1°, 2° e 3° colocados em cada categoria do Prêmio Sebrae de Jornalismo na Bahia.

Na categoria Vídeo, foram premiados:

1° Rede Bahia - Força dos pequenos exportadores

2ª A TARDE Play - Riqueza de gerações: 6 décadas de histórias e transformações da Feira de São Joaquim

3° TV Aratu - Produção de amendoim no recôncavo baiano

A coordenadora do A TARDE Play, Laís Rocha, celebrou a segunda conquista na premiação e reforçou a importância de um trabalho eficiente feito em coletivo.

"Para mim, sempre quando a gente ganha um prêmio, e esse é o segundo ano que o A tarde Play ganha um prêmio, é um momento da gente celebrar mesmo, porque a gente sabe que as lutas são diárias. Trabalhar com o audiovisual na Bahia é um desafio. Agradeço muito ao Grupo A Tarde pela oportunidade, por acreditar nesse trabalho, na seriedade desses profissionais e do trabalho que nós estamos fazendo. Esse resultado é fruto de um trabalho muito bonito em equipe. A equipe da Tarde Play, há um pouco mais de um ano e meio, vem desenvolvendo uma atividade muito responsável, um compromisso com jornalismo profissional, com o áudio visual", comemorou.

Ainda de acordo com Laís, o conteúdo "Riqueza de gerações: 6 décadas de histórias e transformações da Feira de São Joaquim", foi feito para ser um vídeo educativo.



"Fomos para Feira de São Joaquim, que nesse ano celebra 60 anos de existência. Conhecemos alguns personagens e o título do trabalho diz muito, porque a gente quis mostrar riqueza de gerações. Então entrevistamos um artesã de ONU, que vem de uma geração onde todas trabalham na feira. Fizemos uma produção audiovisual educativa, falando da importância da formalização, do trabalho formalizado num ambiente que, muitas vezes, as pessoas não estão formalizadas, não têm acesso a essa formalização", explicou.