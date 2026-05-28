Secretaria abre vagas com salários de R$ 3,8 mil na Bahia

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Estão abertas as inscrições para um processo seletivo com três vagas temporárias para a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) em Salvador e Brumado, no sudoeste do estado.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente no site do Governo da Bahia, até a sexta-feira, 29. Os salários são de R$ 3.810,40, para uma carga horária de 40 horas semanais.

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Uma das vagas oferecidas é destinada à função de Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Ações de Intermediação, no município de Brumado.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de curso superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Já as outras duas vagas são para Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Monitoramento, em Salvador.

Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação em Administração, Economia ou Estatística.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por etapa única de Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Além da remuneração, os selecionados terão:

Auxílio-refeição

Auxílio-transporte

A duração dos contratos é de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.