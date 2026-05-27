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INVESTIGAÇÃO

Adolescente é apreendida após atrair vítima para encontro e transferir cerca de R$ 22 mil

Envolvidos ameaçaram a vítima utilizando uma arma de choque e exigiram transferências

Leilane Teixeira
Por
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9 - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, nesta quarta-feira, 26, pela Polícia Civil após ser apontada como integrante de um esquema de extorsão em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

Segundo a investigação, a vítima foi atraída para um encontro após conversar com os suspeitos por meio de uma plataforma de relacionamentos. Quando chegou ao endereço marcado, o homem teria sido surpreendido pelo grupo criminoso.

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De acordo com a polícia, os envolvidos passaram a ameaçar a vítima utilizando uma arma de choque e exigiram transferências bancárias. Além dos valores retirados das contas, os suspeitos ainda teriam feito um empréstimo no nome do homem, causando prejuízo estimado em R$ 22 mil.

Após conseguir sair da situação, a vítima procurou a delegacia e denunciou o crime

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Investigação

Equipes do GATTI/Leste e do Serviço de Investigação da 4ª Coorpin iniciaram buscas e localizaram a adolescente, que foi apreendida ainda na região onde o caso aconteceu.

Conforme informou a Polícia Civil, todo o dinheiro obtido pelos suspeitos foi recuperado durante a ação.

A jovem permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar e localizar outro suspeito que teria participado da extorsão.

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Bahia extorsão investigação Polícia

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