INVESTIGAÇÃO
Adolescente é apreendida após atrair vítima para encontro e transferir cerca de R$ 22 mil
Envolvidos ameaçaram a vítima utilizando uma arma de choque e exigiram transferências
Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, nesta quarta-feira, 26, pela Polícia Civil após ser apontada como integrante de um esquema de extorsão em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.
Segundo a investigação, a vítima foi atraída para um encontro após conversar com os suspeitos por meio de uma plataforma de relacionamentos. Quando chegou ao endereço marcado, o homem teria sido surpreendido pelo grupo criminoso.
De acordo com a polícia, os envolvidos passaram a ameaçar a vítima utilizando uma arma de choque e exigiram transferências bancárias. Além dos valores retirados das contas, os suspeitos ainda teriam feito um empréstimo no nome do homem, causando prejuízo estimado em R$ 22 mil.
Após conseguir sair da situação, a vítima procurou a delegacia e denunciou o crime
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Investigação
Equipes do GATTI/Leste e do Serviço de Investigação da 4ª Coorpin iniciaram buscas e localizaram a adolescente, que foi apreendida ainda na região onde o caso aconteceu.
Conforme informou a Polícia Civil, todo o dinheiro obtido pelos suspeitos foi recuperado durante a ação.
A jovem permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar e localizar outro suspeito que teria participado da extorsão.