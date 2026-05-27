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Saiba quem era o jovem trabalhador encontrado morto após desaparecer na Bahia

Jovem de 22 anos desapareceu enquanto fazia entregas e foi encontrado morto em uma área de mata

Luan Julião
Por
Edy Franklin de Souza Pagotto, de 22 anos
Edy Franklin de Souza Pagotto, de 22 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O desaparecimento do entregador Edy Franklin de Souza Pagotto, de 22 anos, terminou de forma trágica no sul da Bahia. O jovem foi encontrado morto na tarde de terça-feira, 26, em uma área de vegetação no município de Itabela, no extremo sul do estado.

Segundo informações da Polícia Civil, Edy havia sumido um dia antes, enquanto realizava entregas de alimentos no bairro Paquetá. Testemunhas relataram que ele foi abordado por dois homens durante uma corrida e, depois disso, não foi mais visto.

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O corpo do entregador foi localizado por policiais militares do 28º Batalhão com marcas de violência. A vítima estava amarrada e apresentava um ferimento na cabeça. Após a localização, a área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

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A motocicleta usada por Edy para trabalhar ainda não foi encontrada.

Polícia investiga motivação

As circunstâncias do homicídio seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Responsável pelo caso, o delegado Johnson Tanimoto afirmou que o jovem não possuía envolvimento com atividades criminosas. A principal linha investigativa aponta que o crime pode ter relação com o fato de Edy morar em um bairro e circular fazendo entregas em outra localidade, situação que teria despertado a atenção dos suspeitos.

A dinâmica da execução e a motivação exata do assassinato ainda são apuradas pelas autoridades.

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