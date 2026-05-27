Suspeito de atropelar e matar PRF aposentada na Pituba deve ir a Júri Popular

A Justiça da Bahia decidiu que João Victor Santos, de 20 anos, acusado de atropelar e provocar a morte da policial rodoviária federal aposentada Martha Maria dos Santos, será submetido a júri popular. A determinação foi assinada na terça-feira, 26, mas ainda pode ser contestada pela defesa.

Conforme os representantes da família da vítima, a sentença de pronúncia acolheu a linha apresentada pela acusação, permitindo que o caso avance para julgamento no Tribunal do Júri.

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Em comunicado, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) informou que aguarda o encerramento do período para apresentação de recursos antes de marcar a data da sessão de julgamento.

O caso aconteceu em outubro de 2025, quando Martha Maria foi atingida por um carro enquanto treinava para uma corrida na Avenida Paulo VI, na Pituba, em Salvador. A policial aposentada chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu dez dias depois, em 16 de outubro.

Investigação aponta fuga e tentativa de ocultar provas

As investigações da Polícia Civil indicaram que João Victor conduzia o veículo da mãe na contramão no momento do atropelamento. Após o acidente, ele deixou o local sem prestar socorro e, posteriormente, compareceu à delegacia para prestar depoimento, sendo liberado em seguida.

Durante a apuração, os investigadores descobriram ainda que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo informações obtidas pela TV Bahia, ele teria pedido a um amigo que substituísse peças do automóvel, incluindo o para-brisa, numa tentativa de esconder os danos causados pela colisão. O carro foi apreendido e submetido à perícia.

A mãe do suspeito também foi ouvida no inquérito. Em depoimento, ela afirmou que não autorizou o filho a utilizar o veículo.

Imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que o automóvel trafega pela contramão antes de atingir Martha Maria. O vídeo também indica que o motorista fugiu sem prestar assistência à vítima.

Trajetória na PRF e atuação social

Martha Maria dos Santos teve atuação marcante dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ela foi a primeira mulher a comandar o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais da Bahia (SINPRF-BA).

Além da carreira na segurança pública, a aposentada participava de ações humanitárias ligadas à defesa da igualdade, da dignidade humana e da justiça social, segundo a PRF. Apaixonada por corrida, ela se preparava para participar de provas em Santa Catarina e também estava inscrita na tradicional Corrida de São Silvestre, em São Paulo.