Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

IPIAÚ

Cabo da PM é encontrado morto dentro de casa no interior da Bahia

Polícia Militar lamentou a morte de Iran Silva

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Cabo da PM é encontrado morto dentro de casa no interior da Bahia
Foto: Vítima foi identificada como Iran Silva, de 41 anos

O cabo da Polícia Militar Iran Silva, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta quinta-feira, 26, no município de Ipiaú, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde o policial era lotado, foram acionadas após uma denúncia sobre uma pessoa ferida no imóvel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte do policial militar. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e investigação das circunstâncias do caso.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Leia Também:

ATLAS DA VIOLÊNCIA

Brasil registra escalada brutal da violência sexual infantil nos últimos dez anos
Brasil registra escalada brutal da violência sexual infantil nos últimos dez anos imagem

OPERAÇÃO FALSA ORDEM

Golpe do falso advogado: PC mira esquema que movimentou milhões em fraudes
Golpe do falso advogado: PC mira esquema que movimentou milhões em fraudes imagem

SALVADOR

Duas pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em condomínio de luxo
Duas pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em condomínio de luxo imagem

“Neste momento de dor, a Corporação se solidariza com seus familiares e amigos, unindo-se à família enlutada diante de perda tão dolorosa”, informou a PMBA.

A corporação também afirmou que prestará apoio aos familiares do policial durante o período de luto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Cabo PM policial militar

Relacionadas

Mais lidas