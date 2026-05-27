Cabo da PM é encontrado morto dentro de casa no interior da Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O cabo da Polícia Militar Iran Silva, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta quinta-feira, 26, no município de Ipiaú, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde o policial era lotado, foram acionadas após uma denúncia sobre uma pessoa ferida no imóvel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte do policial militar. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e investigação das circunstâncias do caso.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

“Neste momento de dor, a Corporação se solidariza com seus familiares e amigos, unindo-se à família enlutada diante de perda tão dolorosa”, informou a PMBA.

A corporação também afirmou que prestará apoio aos familiares do policial durante o período de luto.