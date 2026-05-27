IPIAÚ
Cabo da PM é encontrado morto dentro de casa no interior da Bahia
Polícia Militar lamentou a morte de Iran Silva
O cabo da Polícia Militar Iran Silva, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta quinta-feira, 26, no município de Ipiaú, no interior da Bahia.
Segundo a Polícia Militar da Bahia, equipes da 55ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde o policial era lotado, foram acionadas após uma denúncia sobre uma pessoa ferida no imóvel.
Ao chegarem ao local, os agentes constataram a morte do policial militar. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e investigação das circunstâncias do caso.
O que diz a PM
Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
Leia Também:
“Neste momento de dor, a Corporação se solidariza com seus familiares e amigos, unindo-se à família enlutada diante de perda tão dolorosa”, informou a PMBA.
A corporação também afirmou que prestará apoio aos familiares do policial durante o período de luto.