Brasil registra escalada brutal da violência sexual infantil nos últimos dez anos

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Há um dado no novo Atlas da Violência que atravessa qualquer leitura técnica e se impõe como um choque: em dez anos, o número de notificações de violência sexual contra crianças de 0 a 4 anos no Brasil saltou de 1.671 para 7.845 casos.

Não se trata apenas de um aumento estatístico. O crescimento superior a quatro vezes em uma década expõe um país onde a infância mais vulnerável passou a ocupar o centro de uma crise silenciosa, muitas vezes escondida atrás das paredes de casa.

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Mas o retrato mais amplo revelado pelo levantamento é ainda maior.

Embora a explosão proporcional na primeira infância chame atenção pela gravidade, é entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos que a violência sexual atinge sua dimensão mais massiva. Em 2014, essa faixa etária registrava 6.594 notificações. Em 2024, o número chegou a 29.135 casos.

Atlas mostra crescimento explosivo da violência sexual infantil no Brasil - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE | ChatGPT

São mais de 22 mil novos registros em apenas uma década.

Na prática, isso significa que, somente nesse grupo, o Brasil passou a contabilizar uma média de quase 80 notificações por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Ipea, o Atlas da Violência mostra que os casos cresceram em todas as faixas etárias entre 2014 e 2024. O estudo descreve os dados como “um retrato denso e revelador da evolução desse fenômeno no tempo” e alerta que a violência letal costuma ser apenas “o desfecho extremo de processos que começam muito antes”.

A faixa etária mais atingida

Ano após ano, o grupo de 5 a 14 anos aparece como o principal epicentro da violência sexual no Brasil.

Em 2024, essa faixa concentrou cerca de 66% de todas as notificações de violência sexual envolvendo menores de 19 anos. Os pesquisadores classificam esse grupo como o mais vulnerável diante desse tipo de crime.

É justamente nessa idade que a infância começa a ampliar seus espaços de convivência para além da família. Escola, transporte, atividades sociais e redes de contato passam a integrar o cotidiano das vítimas. Segundo o estudo, esses ambientes se tornam importantes tanto para a exposição à violência quanto para a identificação dos casos.

Ainda assim, o lar continua sendo o principal cenário dos abusos.

A infância sitiada

Os números desenham uma curva contínua de crescimento até 2019, interrompida em 2020, período em que especialistas apontam subnotificação provocada pelo isolamento da pandemia e retomada com ainda mais intensidade a partir de 2021.

Na prática, isso significa que milhares de crianças muito pequenas passaram a integrar as estatísticas de violência sexual em um intervalo extremamente curto.

Embora a faixa de 5 a 14 anos concentre o maior volume absoluto de notificações, com salto de 6.594 para 29.135 registros em dez anos, o avanço proporcional entre crianças de 0 a 4 anos chama atenção pela gravidade da exposição tão precoce.

Em 2024, os dados mostram que:

66% das notificações de violência sexual contra menores de 19 anos ocorreram entre 5 e 14 anos;

18% atingiram crianças de 0 a 4 anos;

16% envolveram adolescentes de 15 a 19 anos.

O Atlas aponta ainda que a violência sexual apresenta forte concentração justamente na infância e no início da adolescência, revelando um padrão persistente de vulnerabilidade.

O lar como cenário do medo

Talvez o aspecto mais perturbador do levantamento esteja no local onde esses crimes acontecem.

Para crianças de 0 a 4 anos, quase 80% dos casos de violência ocorreram dentro da própria residência. O espaço que deveria simbolizar proteção aparece, nos dados oficiais, como principal território de risco.

O estudo também mostra que 79,9% das ocorrências nessa faixa etária têm autoria doméstica — envolvendo pais, padrastos ou parentes próximos.

A violência, portanto, não chega de fora. Ela se instala no cotidiano.

É justamente essa dinâmica que torna os casos ainda mais difíceis de identificar. Crianças muito pequenas frequentemente não conseguem verbalizar o que sofreram. Em muitos episódios, os sinais aparecem apenas por mudanças bruscas de comportamento, sintomas físicos ou observações feitas por profissionais de saúde e educação.

Meninas são maioria esmagadora das vítimas

O Atlas também revela um padrão profundamente desigual de gênero.

Segundo os dados, 86,9% das vítimas de violência sexual são meninas. Meninos representam 13,1% dos registros.

Na faixa de 10 a 14 anos, o cenário se torna ainda mais alarmante: 45,5% de todas as violências notificadas contra meninas têm natureza sexual. Para os pesquisadores, o dado sugere uma combinação de dependência, vulnerabilidade e abusos frequentemente cometidos dentro do ambiente familiar.

O relatório chama atenção ainda para a chamada “polyvictimization”, quando crianças e adolescentes sofrem múltiplas formas de violência simultaneamente, como agressões físicas, psicológicas, negligência e abuso sexual.

Violência invisível

Vale lembrar que os dados representam notificações oficiais e não a totalidade dos casos ocorridos no país. Em crimes sexuais contra crianças, especialmente as mais novas, a subnotificação é considerada historicamente elevada.

Isso significa que os números podem ser apenas a superfície de uma realidade ainda maior.

A própria queda observada em 2020 é interpretada no estudo como possível reflexo do fechamento de escolas e da redução do contato das vítimas com professores, profissionais de saúde e redes de proteção, justamente os principais responsáveis por identificar sinais de violência.

Sem esses olhares externos, milhares de casos podem ter permanecido invisíveis.

Um país diante do espelho

Ao longo de dez anos, o Brasil viu crescer não apenas os registros de violência sexual infantil, mas também a dimensão de um problema estrutural que atravessa famílias, instituições e políticas públicas.

No Atlas da Violência, os números aparecem em gráficos e tabelas. Fora deles, ganham rosto na infância interrompida de milhares de crianças brasileiras.

E talvez o dado mais duro não seja apenas o crescimento das notificações.

Mas o fato de que, para muitas vítimas, o perigo continua tendo endereço conhecido, voz familiar e a mesma porta de entrada todos os dias: a de casa.