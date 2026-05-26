POLÍCIA
Brutal: mulher morre após ataque de pit bulls durante passeio com cachorro
Vítima caminhava com um cachorro de pequeno porte no colo quando foi atacada pelos animais
Uma mulher de 50 anos morreu depois de ser atacada por dois cães da raça pit bull enquanto caminhava com o cachorro de estimação em Cocoa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na semana passada e causou forte comoção na cidade.
Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Jodi Cowan passeava pela rua carregando no colo um cão de pequeno porte quando os animais escaparam e avançaram contra ela.
O marido da vítima, Donnell Smith, chegou em casa pouco depois do ataque e estranhou o desaparecimento da esposa e do animal do casal. Ao sair para procurá-la, ele seguiu os cães e encontrou Jodi caída no chão, cercada de sangue e com diversas mordidas pelo corpo.
Tentativa de socorro
Ainda em choque, Smith acionou os serviços de emergência e tentou conter os ferimentos da mulher enquanto aguardava ajuda.
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“Eu saquei minha faca e fiquei balançando com uma mão enquanto segurava o sangue com a outra, tentando estancar. Foi brutal”, relatou o marido, abalado.
Jodi chegou a ser socorrida com vida e transportada de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
Após o ataque, os dois pit bulls foram recolhidos pelo serviço de controle de animais ligado ao gabinete do xerife local. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.