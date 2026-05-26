Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Brutal: mulher morre após ataque de pit bulls durante passeio com cachorro

Vítima caminhava com um cachorro de pequeno porte no colo quando foi atacada pelos animais

Luan Julião
Por
Imagem ilustrativa da imagem Brutal: mulher morre após ataque de pit bulls durante passeio com cachorro
Foto: Reprodução/redes sociais

Uma mulher de 50 anos morreu depois de ser atacada por dois cães da raça pit bull enquanto caminhava com o cachorro de estimação em Cocoa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na semana passada e causou forte comoção na cidade.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Jodi Cowan passeava pela rua carregando no colo um cão de pequeno porte quando os animais escaparam e avançaram contra ela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O marido da vítima, Donnell Smith, chegou em casa pouco depois do ataque e estranhou o desaparecimento da esposa e do animal do casal. Ao sair para procurá-la, ele seguiu os cães e encontrou Jodi caída no chão, cercada de sangue e com diversas mordidas pelo corpo.

Tentativa de socorro

Ainda em choque, Smith acionou os serviços de emergência e tentou conter os ferimentos da mulher enquanto aguardava ajuda.

Leia Também:

POLÍCIA

Cobertura de R$ 4 milhões de ex-governador do RJ chama atenção em operação
Cobertura de R$ 4 milhões de ex-governador do RJ chama atenção em operação imagem

POLÍCIA

Criminosos invadem condomínio e executam dono de oficina no interior da Bahia
Criminosos invadem condomínio e executam dono de oficina no interior da Bahia imagem

POLÍCIA

Baralho do Crime: Membro é preso em operação contra grupo que sequestrou ex-político
Baralho do Crime: Membro é preso em operação contra grupo que sequestrou ex-político imagem

“Eu saquei minha faca e fiquei balançando com uma mão enquanto segurava o sangue com a outra, tentando estancar. Foi brutal”, relatou o marido, abalado.

Jodi chegou a ser socorrida com vida e transportada de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Após o ataque, os dois pit bulls foram recolhidos pelo serviço de controle de animais ligado ao gabinete do xerife local. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

cachorro crime mundo

Relacionadas

Mais lidas