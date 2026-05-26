Brutal: mulher morre após ataque de pit bulls durante passeio com cachorro

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 50 anos morreu depois de ser atacada por dois cães da raça pit bull enquanto caminhava com o cachorro de estimação em Cocoa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na semana passada e causou forte comoção na cidade.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, Jodi Cowan passeava pela rua carregando no colo um cão de pequeno porte quando os animais escaparam e avançaram contra ela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O marido da vítima, Donnell Smith, chegou em casa pouco depois do ataque e estranhou o desaparecimento da esposa e do animal do casal. Ao sair para procurá-la, ele seguiu os cães e encontrou Jodi caída no chão, cercada de sangue e com diversas mordidas pelo corpo.

Tentativa de socorro

Ainda em choque, Smith acionou os serviços de emergência e tentou conter os ferimentos da mulher enquanto aguardava ajuda.

“Eu saquei minha faca e fiquei balançando com uma mão enquanto segurava o sangue com a outra, tentando estancar. Foi brutal”, relatou o marido, abalado.

Jodi chegou a ser socorrida com vida e transportada de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Após o ataque, os dois pit bulls foram recolhidos pelo serviço de controle de animais ligado ao gabinete do xerife local. Até o momento, nenhuma prisão foi realizada.