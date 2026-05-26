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Criminosos invadem condomínio e executam dono de oficina no interior da Bahia

Vítima estava na sala da residência quando foi surpreendida por homens armados; filhas estavam no imóvel

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Companheira e duas crianças estavam em um quarto da casa no momento dos disparos
Companheira e duas crianças estavam em um quarto da casa no momento dos disparos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O silêncio da madrugada foi interrompido por tiros dentro de um condomínio residencial em Feira de Santana, na madrugada desta terça-feira, 26. A ação criminosa terminou com a morte do mecânico Norberto Ítalo Santiago Berni, de 36 anos, executado dentro da própria casa no bairro Parque Ipê.

Segundo as investigações iniciais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e conseguiram acessar o condomínio por um portão de saída que apresentava defeito. A dupla entrou pela contramão e seguiu diretamente até o imóvel da vítima.

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Ítalo estava na sala da residência no momento em que os criminosos invadiram o imóvel. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro.

A companheira da vítima estava em um dos quartos da casa acompanhada da filha do casal, de 2 anos, e de outra filha de Ítalo, menor de 12 anos. Após ouvirem os tiros, elas deixaram o cômodo e encontraram o mecânico caído ao lado do sofá.

Os suspeitos fugiram logo após os disparos e, até o momento, não foram localizados.

Polícia foi acionada por moradores

Equipes da Polícia Militar foram chamadas depois que moradores relataram disparos de arma de fogo no Condomínio Viva Mais Parque Ipê, localizado na Rua Marcelino Ramos. Quando os agentes chegaram ao endereço, encontraram Norberto sem sinais vitais.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas apenas confirmou a morte da vítima.

Investigação em andamento

Conforme apurado, Norberto Ítalo era dono de uma oficina mecânica em Feira de Santana. Um veículo de cliente estava estacionado na garagem da residência no momento do crime, enquanto o carro utilizado pela vítima permanecia em uma rua lateral ao condomínio.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana conduz a investigação. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e a Polícia Civil informou que realiza diligências e oitivas para esclarecer a autoria e a motivação do assassinato.

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