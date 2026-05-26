São João: Mais de 70 mil fogos de artifício são apreendidos na Bahia

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Uma carga com 72 mil fogos de artifício clandestinos foi apreendida na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia, durante uma ação integrada entre a Polícia Civil do estado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta terça-feira, 26.

A ofensiva integra a Operação São João Seguro, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o território nacional. A iniciativa tem como objetivo central combater o armazenamento e a comercialização ilegais de artefatos pirotécnicos durante o período que antecede as festas juninas.

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As apreensões ocorreram em dois estabelecimentos comerciais distintos, ambos localizados na região central de Alagoinhas.

Irregularidades e riscos à segurança

Em nota oficial, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) informou que os locais funcionavam como pontos de comércio sem qualquer tipo de autorização ou alvará expedido pelos órgãos competentes.

Além da ausência de licença, as equipes constataram que as embalagens e as estruturas físicas onde os fogos estavam depositados eram totalmente inadequadas para a venda e o armazenamento seguro desse tipo de material, gerando riscos iminentes de acidentes.

Veja os fogos de artifício apreendidos:

1 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

2 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

3 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

4 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

5 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

6 de 6 Fogos de artifício apreendidos | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Todo o lote apreendido será encaminhado para a sede do DPT, onde passará por perícia técnica detalhada.

Objetivo da operação

A Operação São João Seguro foi deflagrada com o intuito de proteger a população baiana da exposição a produtos perigosos, além de coibir de forma qualificada a venda de mercadorias impróprias para o consumo e sem controle de procedência.