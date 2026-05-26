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Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos

Tayana Rangel Cardeal teria utilizado a arma do marido

Victoria Isabel
Por
Davidson Vasconcellos de Matteo Silva morreu no local
Davidson Vasconcellos de Matteo Silva morreu no local - Foto: Reprodução/redes sociais

Uma sargento da Marinha do Brasil foi presa em flagrante após um empresário ser morto a tiros durante uma festa de 15 anos, na noite de domingo, 24, no bairro de Campinho, na zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos de Matteo Silva, de 37 anos.

Segundo testemunhas, a militar Tayana Rangel Cardeal teria utilizado a arma do marido, um policial militar lotado no 3º BPM (Méier), após o início de uma discussão durante o evento. Durante a confusão, um dos convidados tentou intervir, momento em que Davidson acabou atingido por um disparo na cabeça. Ele morreu ainda no local.

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Pessoas que participavam da festa afirmaram que o empresário tentou apartar a briga antes de ser baleado. Davidson atuava no setor automotivo e deixou esposa e duas filhas, que presenciaram a cena.

Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a realização da perícia. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital. A arma usada no crime foi apreendida.

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Tayana foi autuada em flagrante por homicídio com arma de fogo. Já o marido da militar prestou depoimento e foi liberado. A audiência de custódia da investigada está marcada para esta terça-feira, 26.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que acompanha o caso e afirmou colaborar com as investigações. A corporação declarou ainda que não compactua com condutas incompatíveis com os valores militares.

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Tags

HOMICÍDIO Marinha sargento

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