POLÍCIA
Sargento da Marinha é presa por matar empresário em festa de 15 anos
Tayana Rangel Cardeal teria utilizado a arma do marido
Uma sargento da Marinha do Brasil foi presa em flagrante após um empresário ser morto a tiros durante uma festa de 15 anos, na noite de domingo, 24, no bairro de Campinho, na zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos de Matteo Silva, de 37 anos.
Segundo testemunhas, a militar Tayana Rangel Cardeal teria utilizado a arma do marido, um policial militar lotado no 3º BPM (Méier), após o início de uma discussão durante o evento. Durante a confusão, um dos convidados tentou intervir, momento em que Davidson acabou atingido por um disparo na cabeça. Ele morreu ainda no local.
Pessoas que participavam da festa afirmaram que o empresário tentou apartar a briga antes de ser baleado. Davidson atuava no setor automotivo e deixou esposa e duas filhas, que presenciaram a cena.
Policiais militares foram acionados e isolaram a área para a realização da perícia. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital. A arma usada no crime foi apreendida.
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Tayana foi autuada em flagrante por homicídio com arma de fogo. Já o marido da militar prestou depoimento e foi liberado. A audiência de custódia da investigada está marcada para esta terça-feira, 26.
Em nota, a Marinha do Brasil informou que acompanha o caso e afirmou colaborar com as investigações. A corporação declarou ainda que não compactua com condutas incompatíveis com os valores militares.