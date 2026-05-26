Criança morre ao ser arremessada por adolescente na piscina em festa

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Uma criança de 11 anos morreu, no último domingo, 24, ao ser jogada na piscina por um adolescente, de 17, durante uma festa no povoado Mutirão, no município Anadia, em Alagoas. A vítima foi identificada como Jeniffer Gabrielly da Silva.

Segundo informações iniciais, a menina estava no local acompanhada de familiares quando foi lançada na água. No entanto, os parentes só notaram a ausência dela momentos depois do ocorrido.

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Quem encontrou Jeniffer Gabrielly na piscina foi o irmão de 15 anos, que a tirou da água, onde ela estava completamente submersa. Em seguida, ele pediu ajuda e a menina chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas morreu durante o trajeto para uma unidade de saúde.

Adolescente fugiu ao saber sobre morte

O adolescente infrator chegou a ir ao hospital acompanhado da mãe, mas ao receber a notícia da morte da criança, deixou o local e ainda não se apresentou à polícia. Não há informações sobre a relação dos dois.

A Prefeitura de Anadia emitiu uma nota de pesar, lamentando o caso e se solidarizando com a família. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas nesta segunda-feira, 25.



A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso e aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML), que deve apontar oficialmente a causa da morte e esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Ainda não foi revelado se ela foi vítima de afogamento ou de choque térmico.



Sepultamento

O corpo de Jennifer Gabrielly da Silva Santos, foi sepultado nesta segunda-feira, 25, em Anadia, sob forte comoção. A cerimônica contou com a presença de amigos e familiares.