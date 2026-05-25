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INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem que desapareceu no trabalho é encontrado carbonizado

Iago Marques Formiga, de 33 anos, estava desaparecido desde o dia 8 de de

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de homem que desapareceu no trabalho é encontrado carbonizado
Foto: Divulgação redes sociais

O corpo de um homem que desapareceu após ir trabalhar em uma clínica de reabilitação foi encontrado carbonizado em uma área de vegetação às margens da BA-530, em Camaçari. Ele foi identificado como Iago Marques Formiga, de 33 anos.

A confirmação foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 25, quase duas semanas após o desaparecimento da vítima. Segundo a corporação, a identificação ocorreu após a conclusão dos exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), finalizados no sábado, 23.

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Desaparecimento

Iago estava desaparecido desde o dia 8 de maio, quando saiu de casa para trabalhar em Candeias na própria clínica, na qual ele já tinha ficado internado por dois anos. Desdes então, ele não foi mais visto. O corpo foi localizado no último dia 19, em um ponto da Região Metropolitana de Salvador situado a cerca de 33 quilômetros do local onde ele havia sido visto pela última vez.

O velório de Iago aconteceu na tarde destasegunda-feira, no Cemitério Campo Santo.

A investigação está sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que apura as circunstâncias do crime e busca identificar autoria e motivação.

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Tags

camaçari desaparecimento investigação Polícia

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