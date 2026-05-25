POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre soterrado após desabamento de túmulo do pai

Vítima trabalhava na reforma do túmulo do pai quando a estrutura cedeu

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem identificado como Adilson Gonçalves dos Santos, de 36 anos, morreu soterrado na última sexta-feira, 23, enquanto trabalhava na reforma do túmulo de seu pai. O acidente fatal ocorreu após a estrutura do jazigo desabar sobre a vítima, em Mato Grosso.

Relatos de familiares divulgados por meio de um vídeo nas redes sociais apontam que Adilson estava no interior da estrutura cortando uma seção de concreto com uma ferramenta elétrica. Nesse momento, a cobertura do túmulo cedeu e desabou, atingindo-o diretamente.

A irmã da vítima relatou que auxiliava no serviço e havia se afastado por alguns instantes para buscar areia. Ao retornar ao ponto da reforma, ela ouviu pedidos de socorro e encontrou o irmão soterrado pelos escombros do jazigo familiar.

Túmulo desabado
Túmulo desabado - Foto: Reprodução

Registro de morte acidental

Conforme informou a Polícia Civil de Mato Grosso, a ocorrência foi comunicada inicialmente pela equipe plantonista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município onde o fato aconteceu.

Os investigadores e a perícia técnica estiveram no cemitério para colher as primeiras informações e confirmaram a dinâmica do acidente. O óbito de Adilson foi constatado ainda no local pela equipe médica de emergência.

O caso foi formalmente registrado pelas autoridades policiais e, a princípio, é tratado nos autos do inquérito como morte acidental.

