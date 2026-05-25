Investigado por ostentar armas e drogas nas redes sociais é preso na Feira do Rolo

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A movimentação intensa do tráfico na Feira do Rolo, em Samambaia Norte, terminou com a prisão de um jovem apontado pela polícia como um dos principais distribuidores de drogas da região. A ação foi realizada neste domingo, 24, por agentes da 26ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal.

Identificado como David Pablo Lopes da Silva, de 18 anos, o suspeito passou a ser investigado após diligências feitas no local. Durante o trabalho policial, os investigadores também encontraram publicações nas redes sociais em que ele divulgava a venda de entorpecentes para atrair usuários até a área conhecida pelo comércio ilegal.

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De acordo com a apuração da PCDF, o jovem ainda contava com o apoio de menores de idade nas atividades ligadas ao tráfico.

Após monitorarem a rotina do suspeito, os policiais flagraram diversas negociações de drogas ao longo do domingo. No momento da abordagem, David tentou escapar e chegou a dispensar parte do material ilícito durante a fuga, mas acabou alcançado pelos agentes.

Com ele, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, incluindo porções já preparadas para comercialização, além de uma quantia elevada em dinheiro trocado, distribuída em notas de diferentes valores.

Segundo a investigação, o suspeito é considerado de alta periculosidade. A polícia afirma que ele possui várias passagens criminais e utilizava arma de fogo para intimidar moradores e frequentadores da região, comportamento que também aparecia em publicações feitas por ele nas redes sociais.