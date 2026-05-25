Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Investigado por ostentar armas e drogas nas redes sociais é preso na Feira do Rolo

Ação policial ocorreu após agentes flagrarem dezenas de negociações de drogas realizadas pelo investigado ao longo do dia

Luan Julião
Por
Polícia apreendeu drogas embaladas para venda e grande quantia em dinheiro
Polícia apreendeu drogas embaladas para venda e grande quantia em dinheiro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A movimentação intensa do tráfico na Feira do Rolo, em Samambaia Norte, terminou com a prisão de um jovem apontado pela polícia como um dos principais distribuidores de drogas da região. A ação foi realizada neste domingo, 24, por agentes da 26ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal.

Identificado como David Pablo Lopes da Silva, de 18 anos, o suspeito passou a ser investigado após diligências feitas no local. Durante o trabalho policial, os investigadores também encontraram publicações nas redes sociais em que ele divulgava a venda de entorpecentes para atrair usuários até a área conhecida pelo comércio ilegal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a apuração da PCDF, o jovem ainda contava com o apoio de menores de idade nas atividades ligadas ao tráfico.

Leia Também:

POLÍCIA

Motociclista por app e passageira morrem atingidos por homem bêbado
Motociclista por app e passageira morrem atingidos por homem bêbado imagem

POLÍCIA

Caso Davi Fiúza: audiência de instrução termina sem definição em Salvador
Caso Davi Fiúza: audiência de instrução termina sem definição em Salvador imagem

FISICULTURISTA

Possíveis anabolizantes são encontrados na casa de Gabriel Ganley
Possíveis anabolizantes são encontrados na casa de Gabriel Ganley imagem

Após monitorarem a rotina do suspeito, os policiais flagraram diversas negociações de drogas ao longo do domingo. No momento da abordagem, David tentou escapar e chegou a dispensar parte do material ilícito durante a fuga, mas acabou alcançado pelos agentes.

Com ele, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, incluindo porções já preparadas para comercialização, além de uma quantia elevada em dinheiro trocado, distribuída em notas de diferentes valores.

Segundo a investigação, o suspeito é considerado de alta periculosidade. A polícia afirma que ele possui várias passagens criminais e utilizava arma de fogo para intimidar moradores e frequentadores da região, comportamento que também aparecia em publicações feitas por ele nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

brasil crime Polícia tráfico

Relacionadas

Mais lidas