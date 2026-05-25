Motociclista por app e passageira morrem atingidos por homem bêbado

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Um motociclista por aplicativo e uma passageira morreram, na noite deste domingo, 24, após serem atingidos por um motorista embriagado. O caso ocorreu no bairro de Portão em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o motorista, de 31 anos, foi preso em flagrante pois dirigia na contramão. Informações preliminares apontam que o suspeito não possui Carteira de Habilitação Nacional (CNH).

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Também à reportagem, a Polícia Militar da Bahia que o condutor do carro e outros dois passageiros apresentavam visíveis sinais de embriaguez alcoólica. Desta forma, houve tentativa de linchamento por parte da população, o que foi impedido pelos agentes.

"Para garantir a integridade física dos ocupantes do automóvel e conter os ânimos exaltados da população presente, os policiais militares intervieram rapidamente", disse nota.

Quem eram as vítimas?

As vítimas foram identificadas como Anderson Santos da Conceição, de 30 anos, e Fabiane de Jesus Santos, de 43. Segundo as informações, a moto trafegava na via, quando foi atingida pelo veículo que seguia na direção errada.

Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para o esclarecimento dos fatos.