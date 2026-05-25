Possíveis anabolizantes são encontrados na casa de Gabriel Ganley

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O caso de Gabriel Ganley, fisiculturista de 22 anos encontrado morto no último sábado, 23, teve um novo desdobramento. A Polícia Civil de São Paulo encontrou diversos remédios, possivelmente anabolizantes, na casa onde ele estava.

Todo o material foi apreendido e passará por perícia. Inicialmente, o caso foi regsitrado como "morte suspeita - morte súbita, sem determinante aparente".

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A vítima foi encontrada já sem vida por um amigo que foi ao local após tentar contato com ele, sem sucesso, pois ele estava desaparecido desde quinta-feira, 21.

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel estava caído de bruços na cozinha, com o rosto avermelhado, com uma grande quantidade de sangue, mas sem sinal de violência aparente.

Relembre o caso

Gabriel Ganley foi encontrado morto em seu apartamento neste sábado, 23. O jovem de 22 anos atuava como atleta de fisiculturismo e influenciador digital, onde acumulava quase 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas segundo os relatos iniciais, Ganley teria sofrido um quadro de hipoglicemia, condição em que os níveis de açúcar (glicose) no sangue caem abaixo de 70 mg.