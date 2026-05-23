Fisiculturista e influencer brasileiro morre aos 22 anos de idade

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Gabriel Ganley foi encontrado morto em seu apartamento neste sábado, 23. O jovem de 22 anos atuava como atleta de fisiculturismo e influenciador digital, onde acumulava quase 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas segundo os relatos iniciais divulgados pelo portal LeoDias, Ganley teria sofrido um quadro de hipoglicemia, condição em que os níveis de açúcar (glicose) no sangue caem abaixo de 70 mg.

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A informação do óbito foi confirmada publicamente pela empresa de suplementos Integralmedica, que o patrocinava. No post, eles prestaram uma última homenagem ao rapaz.

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”, escreveu a empresa.

“Ganley deixou sua marca por onde passou”, e afirma que o carisma, a presença e a paixão pela vida do atleta “permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, completou.