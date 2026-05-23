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COPA DO MUNDO

Shakira lança música da Copa do Mundo com Messi e Mbappé; assista

Artista colombiana divulga vídeo oficial de Dai Dai

Cássio Moreira
Por
Shakira lança clipe oficial da Copa do Mundo
Shakira lança clipe oficial da Copa do Mundo - Foto: Divulgação | Instagram

A cantora colombiana Shakira seguiu a sua tradição e lançou 'Dai Dai', música oficial da Copa do Mundo 2026. A artista divulgou o vídeo do hit, uma parceria com o nigeriano Burna Boy, neste sábado, 23.

O clipe reúne astros do futebol mundial, a exemplo do argentino Lionel Messi, atual campeão do mundo, e do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e considerado a principal estrela do torneio deste ano, que reúne 48 seleções.

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Maracanã e lendas do futebol

O clipe também teve cenas gravadas no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a cantora fez um show recente para mais de dois milhões de pessoas, além da participação de crianças da Uganda, país localizado no continente Africano.

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Lendas do futebol, como Pelé e Maradona, já falecidos, além de Romário, Kaká e Ronaldo, também aparecem no vídeo oficial da música. O clipe segue a linha da cantora nos últimos mundiais, quando lança hits às vésperas da competição tendo o futebol como pano de fundo, a exemplo de Waka Waka (2010).

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, começa no dia 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul, repetindo a abertura do mundial de 2010.

Assista o clipe

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Tags

copa do mundo messi Shakira

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