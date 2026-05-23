Seleção da França pode ter redução de bônus por participação na Copa

A Seleção Francesa, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, que começa em menos de três semanas, está passando por uma série de problemas internos, de acordo com o jornal L'Equipe, principal caderno esportivo do país.



Uma reportagem do jornal, publicada nesta sexta, 22, afirmou que os jogadores franceses estariam seriamente incomodados com a redução no pagamento pela participação no Mundial proposta pela Federação Francesa de Futebol.

Ainda de acordo com a publicação, o presidente da federação, Philippe Diallo, se reuniu com os atletas para pedir que eles aceitassem a redução de seus bônus, que são pagos a cada partida disputada. O principal argumento seria que o prêmio pago pela FIFA a todas as seleções estaria abaixo do esperado.



Um dos motivos para a redução seria a taxa de câmbio desfavorável entre o dólar e o euro, além dos altos custos dessa Copa.



Após a reunião, alguns jogadores teriam ficado incomodados, revelou o L'Equipe. Esses atletas teriam destacado, inclusive, que os feitos recentes da seleção geraram um contrato recorde com a Nike, de 100 milhões de euros por ano e, por isso, há quatro meses, a Federação havia dobrado o prêmio pela classificação ao Mundial.



Apesar do momento de sucesso da seleção, a Federação estaria vivendo um momento de contingência financeira, com cortes em vários departamentos. A equipe sub-20, por exemplo, não participou do Torneio Maurice Revello, mesmo sendo a atual campeã da competição.

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Até então, a seleção principal estava sendo "poupada" desses cortes, mas a reunião com Philippe Diallo gerou surpresa. Por enquanto, não foi batido o martelo sobre os pagamentos, e a apresentação dos jogadores está marcada para o próximo dia 28, quando deverá acontecer uma nova rodada de conversas.