COPA DO MUNDO
Inglaterra dispensa estrelas e divulga convocados para a Copa do Mundo; veja
Lista de Thomas Tuchel tem ausências notáveis
A seleção da Inglaterra, apontada como uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo 2026, que começa no próximo mês, surpreendeu ao 'dispensar' a presença de estrelas para a competição.
Entre as ausências mais notadas, estão o zagueiro Harry Maguire (Manchester United), o lateral Alexander Arrnold (Real Madrid), além dos meias Cole Palmer (Chelsea) e Phil Foden (Manchester City).
O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, explicou a decisão de deixar alguns jogadores 'badalados' de fora da Copa do Mundo. Segundo o treinador, a conexão dos atletas pesou na hora de fechar a lista final.
"É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las", explicou Tuchel ao fazer o anúncio, nesta sexta-feira, 22.
Estrelas fora da convocação
- Cole Palmer (Chelsea);
- Phil Foden (Manchester City);
- Trent Alexander-Arnold (Real Madrid);
- Harry Maguire (Manchester United);
- Luke Shaw (Manchester United):
Convocados
A lista de convocados é encabeçada pelo atacante Harry Kane (Bayern de Munique) e o meia Jude Bellingham (Real Madrid)
A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da Inglaterra será contra os croatas, no dia 17 de maio.
Convocados da Inglaterra para Copa do Mundo
- Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
- Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence, Tino Livramento
- Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze
- Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke