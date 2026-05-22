Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Inglaterra dispensa estrelas e divulga convocados para a Copa do Mundo; veja

Lista de Thomas Tuchel tem ausências notáveis

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Cole Palmer fica fora da Copa do Mundo
Cole Palmer fica fora da Copa do Mundo - Foto: David Ramos | |AFP

A seleção da Inglaterra, apontada como uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo 2026, que começa no próximo mês, surpreendeu ao 'dispensar' a presença de estrelas para a competição.

Entre as ausências mais notadas, estão o zagueiro Harry Maguire (Manchester United), o lateral Alexander Arrnold (Real Madrid), além dos meias Cole Palmer (Chelsea) e Phil Foden (Manchester City).

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, explicou a decisão de deixar alguns jogadores 'badalados' de fora da Copa do Mundo. Segundo o treinador, a conexão dos atletas pesou na hora de fechar a lista final.

"É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las", explicou Tuchel ao fazer o anúncio, nesta sexta-feira, 22.

Estrelas fora da convocação

  • Cole Palmer (Chelsea);
  • Phil Foden (Manchester City);
  • Trent Alexander-Arnold (Real Madrid);
  • Harry Maguire (Manchester United);
  • Luke Shaw (Manchester United):

Convocados

A lista de convocados é encabeçada pelo atacante Harry Kane (Bayern de Munique) e o meia Jude Bellingham (Real Madrid)

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da Inglaterra será contra os croatas, no dia 17 de maio.

Convocados da Inglaterra para Copa do Mundo

  • Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
  • Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence, Tino Livramento
  • Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze
  • Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo inglaterra

Relacionadas

Mais lidas