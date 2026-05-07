NOVA WAKA WAKA
Ela de novo! Shakira anuncia música oficial da Copa no Maracanã
Shakira anunciou a música "Dai Dai" com o nigeriano Burna Boy, trilha sonora da Copa do Mundo
Quando se pensa em música da Copa, se pensa em Shakira - e a loba não decepcionou em 2026. Após eternizar a edição de 2010 com "Waka Waka (This Time for Africa)" e a de 2014 com "La La La", a cantora colombiana confirmou que será novamente a responsável pela música oficial do Mundial, desta vez com a faixa "Dai Dai".
O anúncio foi feito poucos dias depois da passagem da artista pelo Brasil com um show histórico nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aproveitando a visita ao país, Shakira também gravou parte do videoclipe oficial da nova música no Maracanã, um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.
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A canção será lançada oficialmente no próximo dia 14 de maio e conta com participação do cantor nigeriano Burna Boy.
Nas imagens divulgadas por Shakira nas redes sociais, a cantora aparece cercada por bailarinos usando figurinos inspirados em diferentes países classificados para a Copa do Mundo, reforçando a proposta multicultural tradicional das músicas oficiais do torneio - principalmente na Copa mais diversa em seleções da história.
"Waka Waka" e "La La La"
Em 2010, durante o Mundial da África do Sul, a colombiana lançou "Waka Waka (This Time for Africa)", faixa que se transformou em um fenôeno global e ultrapassou 4,5 bilhões de visualizações no YouTube.
Além do sucesso musical, a coreografia da canção virou marca registrada daquela edição da Copa, consolidando a presença de Shakira em grandes eventos esportivos internacionais.
Na Copa seguinte, no Brasil, ela apareceu novamente, com a música "La La La" em parceria com o cantor baiano Carlinhos Brown. Agora, 12 anos depois, a cantora volta a assumir o protagonismo musical do principal torneio de futebol do planeta.
Maracanã vira cenário de clipe da Copa
A gravação no Maracanã também reforça a presença do Brasil, país sempre muito valorizado por Shakira, no material promocional da Copa. O estádio carioca é um dos maiores símbolos do futebol mundial e já recebeu a final das Copas de 1950 e 2014, além de finais continentais, shows históricos e cerimônias olímpicas.
As imagens gravadas no local devem aparecer no videoclipe oficial de "Dai Dai", cuja estética aposta na mistura entre futebol, dança e diversidade cultural.
Show histórico em Copacabana
O anúncio da música aconteceu poucos dias após Shakira protagonizar a maior apresentação de sua carreira. Segundo estimativas divulgadas pela organização, a cantora reuniu cerca de dois milhões de pessoas em um show gratuito nas areias de Copacabana, no último sábado, 2.
A passagem da artista pelo Brasil também gerou forte repercussão nas redes sociais e levou a cantora ao maior pico de buscas no país desde 2021, aumentando ainda mais a conexão de Shakira com o país.
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