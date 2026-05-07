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COPA DO MUNDO

Bell Marques, Olodum e mais: veja programação de arena que transmite a Copa em Salvador

Espaço ainda vai contar com oficinas e feira gastronômica

Gustavo Zambianco
Por

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Arena Nº1
Arena Nº1 - Foto: Divulgação | Ambev

Durante os jogos da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA 2026, que acontecem a partir de junho, os soteropolitanos terão um local especial para assistir as partidas, a Arena Nº1, promovida pela cerveja Brahma, confirmou sua presença na capital baiana.

A arena será localizada na Praça Maria Felipa, no Comércio, e vai contar com diversas atrações gratuitas além da transmissão dos jogos do Brasil. Compondo a agenda de atividades estão:

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  • Shows gratuitos de grandes artistas;
  • Oficinas;
  • Feiras gastronômicas.

Como participar e garantir seu ingresso

Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.

Divisão de setores

O espaço a céu aberto vai contar com dois setores para acomodar o público, um gratuito e outro pago.

  • Arena (gratuito): acesso liberado mediante a retirada de ingressos e a doação de 1kg de alimento não perecível, que ajudará instituições locais.
  • Backstage (pago): área premium para quem busca serviços exclusivos e visão privilegiada do palco.

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Tags:

copa do mundo Salvador

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