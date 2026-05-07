Bell Marques, Olodum e mais: veja programação de arena que transmite a Copa em Salvador

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Durante os jogos da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA 2026, que acontecem a partir de junho, os soteropolitanos terão um local especial para assistir as partidas, a Arena Nº1, promovida pela cerveja Brahma, confirmou sua presença na capital baiana.

A arena será localizada na Praça Maria Felipa, no Comércio, e vai contar com diversas atrações gratuitas além da transmissão dos jogos do Brasil. Compondo a agenda de atividades estão:

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