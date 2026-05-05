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ARENA Nº1

Copa do Mundo: arena gratuita em Salvador recebe R$ 14,7 milhões da Cultura

Espaço contará com shows gratuitos de grandes artistas, oficinas e uma feira gastronômica

Leo Almeida
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| Atualizada em

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Arena Nº1
Arena Nº1 - Foto: Divulgação | Ambev

O Ministério da Cultura (MinC) autorizou a transferência de R$ 14,7 milhões (R$ 14.742.490) para a elaboração de uma arena oficial em Salvador para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, criando um ponto de encontro grautito para a torcida.

O repasse foi autorizado nesta terça-feira (5), por meio da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, e foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Conforme a publicação, a quantia será destinada à empresa Califórnia Filmes, que administra o projeto “Arena Nº1”.

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Além das transmissões, a proposta do ponto de encontro em Salvador conta com shows de grandes artistas, como Bell Marques, oficinas e uma feira gastronômica.

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Conforme noticiado pelo portal A TARDE, o local escolhido para receber a Arena na Bahia foi a Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

Arena Nº1 é um projeto cultural que prevê grandes shows musicais e a exibição pública dos jogos da Copa do Mundo FIFA em arenas temporárias instaladas simultaneamente em cinco capitais brasileiras.(...) A programação inclui uma exposição de artes visuais sobre a participação brasileira desde 1930.
Projeto enviado ao MinC

"O projeto também contempla oficinas sustentáveis e feira gastronômica. A proposta promove a integração entre diferentes linguagens artísticas e amplia o acesso democrático à cultura”, completa o projeto.

Outras capitais também irão receber o projeto, como: Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

A expectativa é que as cinco cidades reúnam mais de 600 mil pessoas ao longo do torneio em eventos com transmissão ao vivo das partidas do Brasil.

A ideia

Na prática, a proposta é criar grandes watch parties, com telões, atrações culturais e ativações de marcas.

A expectativa é que Salvador receba uma das maiores estruturas do projeto, aproveitando a tradição da cidade em grandes eventos populares e celebrações esportivas.

De acordo com Bruno Duarte, CEO da Agência Califórnia, responsável pela operação nacional, a proposta é transformar os espaços em grandes celebrações da cultura brasileira.

"Estamos falando de um dos maiores projetos da Copa do Mundo no Brasil, pensado para ir além do jogo e se tornar uma grande plataforma cultural", disse.

Artistas confirmados

Até o momento, há 18 artistas de peso confirmados para comandar as festas pelas cinco capitais brasileiras selecionadas para receberem a Arena Nº1. Dentre os baianos, há Bell Marques, Xanddy Harmonia, Olodum, Banda Eva, Filhos de Jorge e Parangolé.

Grade de atrações
Grade de atrações | Foto: Divulgação | Brahma

Contudo, ainda não há confirmação dos locais específicos que cada artista irá tocar, mas já foi informado que Bell Marques é uma das atrações de Salvador.

A Agência Califórnia informou que irá divulgar a line-up de cada capital ao decorrer desta semana nas redes sociais.

Confira os artistas confirmados até o momento:

  • Bell Marques
  • Ludmilla
  • Xanddy Harmonia
  • Ferrugem
  • Matheus Fernandes
  • Kamisa 10
  • Felipe Amorim
  • Banda Eva
  • Filhos de Jorge
  • +5521
  • O Kannalha
  • Gustavo Mioto
  • Marcos e Belutti
  • Rogerinho
  • Raphaela Santos
  • Hitmaker
  • Parangolé
  • Di Propósito

Como participar e garantir seu ingresso

Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.

  • Ingressos: serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma Sympla.
  • Data de lançamento: os lotes devem ser liberados nos próximos dias.
  • Outras sedes: além de Salvador, o evento acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife.

Setores da Arena

O espaço a céu aberto contará com dois setores:

  • Arena (gratuito): acesso liberado mediante a retirada de ingressos e a doação de 1kg de alimento não perecível, que ajudará instituições locais.
  • Backstage (pago): área premium para quem busca serviços exclusivos e visão privilegiada do palco.

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Tags:

copa do mundo Futebol Salvador seleção brasileira

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