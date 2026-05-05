Copa do Mundo: arena gratuita em Salvador recebe R$ 14,7 milhões da Cultura

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O Ministério da Cultura (MinC) autorizou a transferência de R$ 14,7 milhões (R$ 14.742.490) para a elaboração de uma arena oficial em Salvador para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, criando um ponto de encontro grautito para a torcida.

O repasse foi autorizado nesta terça-feira (5), por meio da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, e foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Conforme a publicação, a quantia será destinada à empresa Califórnia Filmes, que administra o projeto “Arena Nº1”.

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Além das transmissões, a proposta do ponto de encontro em Salvador conta com shows de grandes artistas, como Bell Marques, oficinas e uma feira gastronômica.

Conforme noticiado pelo portal A TARDE, o local escolhido para receber a Arena na Bahia foi a Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio.

Arena Nº1 é um projeto cultural que prevê grandes shows musicais e a exibição pública dos jogos da Copa do Mundo FIFA em arenas temporárias instaladas simultaneamente em cinco capitais brasileiras.(...) A programação inclui uma exposição de artes visuais sobre a participação brasileira desde 1930. Projeto enviado ao MinC

"O projeto também contempla oficinas sustentáveis e feira gastronômica. A proposta promove a integração entre diferentes linguagens artísticas e amplia o acesso democrático à cultura”, completa o projeto.

Outras capitais também irão receber o projeto, como: Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

A expectativa é que as cinco cidades reúnam mais de 600 mil pessoas ao longo do torneio em eventos com transmissão ao vivo das partidas do Brasil.

A ideia

Na prática, a proposta é criar grandes watch parties, com telões, atrações culturais e ativações de marcas.

A expectativa é que Salvador receba uma das maiores estruturas do projeto, aproveitando a tradição da cidade em grandes eventos populares e celebrações esportivas.

De acordo com Bruno Duarte, CEO da Agência Califórnia, responsável pela operação nacional, a proposta é transformar os espaços em grandes celebrações da cultura brasileira.

"Estamos falando de um dos maiores projetos da Copa do Mundo no Brasil, pensado para ir além do jogo e se tornar uma grande plataforma cultural", disse.

Artistas confirmados

Até o momento, há 18 artistas de peso confirmados para comandar as festas pelas cinco capitais brasileiras selecionadas para receberem a Arena Nº1. Dentre os baianos, há Bell Marques, Xanddy Harmonia, Olodum, Banda Eva, Filhos de Jorge e Parangolé.

Grade de atrações | Foto: Divulgação | Brahma

Contudo, ainda não há confirmação dos locais específicos que cada artista irá tocar, mas já foi informado que Bell Marques é uma das atrações de Salvador.

A Agência Califórnia informou que irá divulgar a line-up de cada capital ao decorrer desta semana nas redes sociais.

Confira os artistas confirmados até o momento:

Bell Marques

Ludmilla

Xanddy Harmonia

Ferrugem

Matheus Fernandes

Kamisa 10

Felipe Amorim

Banda Eva

Filhos de Jorge

+5521

O Kannalha

Gustavo Mioto

Marcos e Belutti

Rogerinho

Raphaela Santos

Hitmaker

Parangolé

Di Propósito

Como participar e garantir seu ingresso

Para não ficar de fora da maior watch party do estado, os torcedores devem ficar atentos ao cronograma de abertura das reservas.

Ingressos: serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma Sympla.

serão disponibilizados exclusivamente pela plataforma Sympla. Data de lançamento: os lotes devem ser liberados nos próximos dias.

os lotes devem ser liberados nos próximos dias. Outras sedes: além de Salvador, o evento acontece simultaneamente em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife.

Setores da Arena

O espaço a céu aberto contará com dois setores: