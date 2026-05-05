Neymar é considerado indispensável na Seleção por 56% dos brasileiros

O caminho para o hexacampeonato mundial em 2026 passa, obrigatoriamente, pelos pés de Neymar Jr. para a maioria dos torcedores. Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Aplicados de Marketing (CEAM) da ESPM-SP, o camisa 10 segue como a maior referência técnica do país: 56% dos brasileiros consideram o atacante indispensável para o time comandado por Carlo Ancelotti.

Apesar do protagonismo na última década, o craque também divide opiniões. O estudo, que ouviu 400 pessoas de todas as regiões do Brasil, revelou que 30,5% dos entrevistados não convocariam o jogador para o Mundial deste ano. Esse dado ajuda a explicar a nota média de 6,67 atribuída ao atual elenco.

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Crise de identidade e saudosismo

O futebol sempre movimentou o país e, principalmente em ano de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira leva a tradição de reunir todo o seu povo para um só caminho: o título mundial.

Apesar de ainda ser com sobras o esporte mais valorizado do Brasil, 10% dos entrevistados da pesquisa afirmam que não torcerão exclusivamente para o time comandado por Carlo Ancelotti no Mundial deste ano.

O estudo apontou que o índice de fidelidade despencou para 57,4% entre os torcedores que avaliam o time com nota 4 ou menos. Para 67% dos brasileiros, a Seleção já foi muito mais importante no passado, enquanto o sentimento de "saudade" é garantido em todos os entrevistados que possuem mais de 70 anos.

Em caso de o Brasil ser eliminado durante a Copa do Mundo, 3% dos torcedores migrariam para seleções europeias e 2,5% torceriam pela Argentina apesar da rivalidade forte entre as equipes no futebol.