O fim para Neymar? Relembre craques cortados da Copa por indisciplina

O dever de um técnico é levar os melhores jogadores para defender a sua seleção na Copa do Mundo, mas, em episódios que ficaram marcados na história do futebol brasileiro, alguns craques já ficaram de fora da convocação final por motivos de indisciplina. Pivô de polêmica envolvendo agressão em treino no Santos, Neymar pode ser o mais novo nome da lista das ausências em mundiais.

Agressão em treino

O atacante foi acusado de disparar xingamentos ofensivos e agredir Robinho Jr, atacante de 18 anos do Peixe e filho do ex-jogador Robinho, em um treino realizado neste domingo, 3.

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O camisa 10 teria desferido um "tapa violento" no rosto do jovem, além de uma rasteira durante a atividade. Nas redes sociais, o Santos revelou que abriu uma sindicância interna para investigar, mas Neymar ainda não se pronunciou sobre o caso.

Outros episódios de agressões já motivaram cortes de atletas importantes da Seleção Brasileira antes de uma Copa do Mundo. Na edição do pentacampeonato, por exemplo, um jogador ficou de fora da lista final por uma polêmica.

Djalminha

O meia Djalminha foi cortado do Mundial de 2002 após agredir com uma cabeçada o Javier Irureta, que era seu técnico no Deportivo La Coruña, da Espanha. O episódio aconteceu em um treino da equipe pouco tempo antes da convocação da Seleção Brasileira.

O jogador era considerado o "décimo segundo jogador" do Brasil e tinha sua presença dada como certa na Copa do Mundo. Apesar de já ter admitido anteriormente que Djalminha já estava convocado, Felipão optou por chamar o jovem Kaká, que tinha apenas 20 anos e estava em ascensão no São Paulo.

No final, a Seleção Brasileira foi campeã da Copa do Mundo no Japão e Coreia do Sul, e a ausência do atleta não fez tanta falta se tratando apenas de resultados. Na edição de quatro anos antes, em que o Brasil foi vice-campeão para a França em 1998, o técnico Zagallo deixou de fora nada mais e nada menos do que Romário.

Romário

O treinador alegou que ele estava com uma lesão na panturrilha e não convocou o craque. Romário, por outro lado, afirmou estar 100% fisicamente e culpou a comissão técnica pelo corte, especialmente Zico, então coordenador-técnico daquela equipe, e Zagallo.

O atacante se machucou durante um jogo pelo Flamengo contra o Friburguense, pouco antes da Copa, e chegou a chorar em entrevista coletiva, mas garantiu que estaria pronto para representar o Brasil. O volante Emerson foi chamado no lugar do craque do tetracampeonato, conquistado em 1994.

Apesar do corte na convocação não ter sido justificado por um caso de indisciplina, o episódio ficou marcado por se tratar de um ídolo recente da Seleção que havia sido o protagonista da conquista da edição anterior do Mundial.

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho em campo pela Seleção Brasileira | Foto: Divulgação

Um dos casos mais famosos de indisciplina aconteceu antes da Copa do Mundo de 1986, com Renato Gaúcho. Ao lado do lateral Leandro, que também era um nome frequente em convocações do Brasil, o jogador saiu para uma 'noitada' e chegou atrasado para uma concentração.

O episódio não foi bem visto pelo técnico Telê Santana, que cortou Renato da convocação final às vésperas da viagem para o México, sede daquele Mundial. Em solidariedade ao amigo, o lateral Leandro não quis viajar para representar a Seleção Brasileira e também ficou de fora da lista final.